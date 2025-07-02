Kocaeli 2. Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Başladı

Kocaeli 2. Uluslararası Halk Oyunları Balkan Festivali, 7 ülkeden 300 dansçının katılımıyla gerçekleştirilen renkli bir kortej yürüyüşü ile başladı. Kocaeli ve Sakarya'dan 8 Balkan ve Rumeli derneği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Kosovadan gelen dansçılar yöresel kıyafetleriyle sahne aldı.

Merkez Bankası mevkisinden başlayan yürüyüş, Milli İrade Meydanı'nda sona erdi. Festivalin açılış töreni, Seka Park'taki uçurtma tepesinde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kültürel bağların güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu bağların her geçen gün artacağına inandığını belirtti. Büyükakın, "Balkanlar, bizlerin köklerinin bulunduğu topraklar. Gönüllerimiz hep orada, rüyalarımız orayla bağlı. Bu bağları güçlendirmek için sürekli çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dernek Temsilcilerinin Mesajları

Kocaeli Pomak Kültür Derneği ikinci başkanı Semra Bozkurt, festivalin Balkanlardan Kocaeli'ye uzanan dostluk köprüsünün bir parçası olduğunu dile getirerek, konuk ekiplerin katılımıyla gerçekleşecek kültürel şölenin, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti. Bozkurt, "Bu organizasyon, sadece bir dans gösterisi değil, aynı zamanda dostluğun ve birlikteliğin nişanesidir," diyerek, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, ekipler yöresel oyunlarını sergileyerek festivalin coşkusunu artırdı. Festivalin 7 gün boyunca devam edeceği duyuruldu.

Kocaeli 2. Uluslararası Halk Oyunları Balkan Festivali, 7 ülkeden 300 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılış töreni Seka Park uçurtma tepesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşma yaptı.

Kocaeli 2. Uluslararası Halk Oyunları Balkan Festivali, 7 ülkeden 300 dansçının katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin açılış töreni Seka Park uçurtma tepesinde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşma yaptı.