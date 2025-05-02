Kocaeli'de 'Bir Zaman Fraktalı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Bir Zaman Fraktalı' sergisi, Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde Kocaeli'deki Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyon, Kocaeli'den geçen 30 derece doğu meridyeninden ilham alınarak hazırlandı. 60'tan fazla eserin yer aldığı sergide, yağlıboya, batik, seramik, kufi hat, makıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış eserler sergileniyor.

Büyükakın: "Kocaeli, Yeşil Bir Şehir Olma Yolda"

Serginin açılışında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu serginin bir şehri kendi meridyeninden anlatma girişimi olduğunu belirtti. Kocaeli'nin tarihine ve doğasına yönelik bu sanat eserlerinin, daha sonra bir şehengiz kitabına dönüşeceğinin altını çizdi.

Büyükakın, "Bu şehir, uzun vadede kendini bu tür çalışmalarla var etmeye devam edecek. Kocaeli artık gri değil, yeşil bir şehir. Kişi başına düşen yaklaşık 14 metrekarelik aktif yeşil alanıyla, sanatın da doğanın da iç içe olduğu yaşamaktan keyif alınacak bir şehir" dedi.

Akın Ekici: "Kocaeli'nin İkonik Yapılarına Atıfta Bulunuyoruz"

Akın Ekici, sergiyle Kocaeli'nin tarihine ve ikonik yapılarına atıf yaptıklarını vurguladı. Ekici, "Keltepe çiğdemlerinin somutunu ve soyutunu ifade etmeye çalıştık. İzmit'in büyük panoramasını, gün döngüsünü ve meridyene uçan flamingoları eserlerimize konu ettik" dedi.

Prof. Dr. Uğur Batı: "Kültürel Bir Anlatı Denemesi"

Prof. Dr. Uğur Batı ise 'Bir Zaman Fraktalı' koleksiyonunun sadece bir sanat sergisi olmadığını, aynı zamanda bir kültürel anlatı denemesi olduğunu vurguladı. Ziyaretçilerin sergi aracılığıyla Kocaeli'nin kültürel imgelerini farklı gözle görmelerini sağlayacaklarını belirtti.

'Bir Zaman Fraktalı' sergisi, 25 Mayıs'a kadar pazartesi günleri hariç ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde hazırlanan "Bir Zaman Fraktalı" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici'nin sanat yönetiminde hazırlanan "Bir Zaman Fraktalı" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.