Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı

Ormanya üretimi geyikler doğal alanlara salındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi kapsamında, Ormanya'da üretilen 7 kızıl geyik Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Proje, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara türleri yeniden kazandırmayı, ekosistem dengesini korumayı ve yerel biyoçeşitliliği artırmayı hedefliyor. Salınan geyikler belli aralıklarla doğaya bırakılarak GPS tasma ve fotokapan ile izlenecek.

Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda, geçen yıl salınan 15 kızıl geyiğin ardından bugün de 7 geyik daha doğaya bırakıldı. Proje kapsamında gelecek ay 8 kızıl geyik daha salındığında toplam sayı 30'a ulaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kızıl geyiklerin Samanlı Dağları'nın önemli türlerinden biri olduğunu vurguladı. Büyükakın, üretme ve doğaya salma faaliyetleriyle doğada ekosistemin ayrılmaz parçası olan bir türün yeniden korunmasını sağladıklarını ifade etti. "Geyiklerin buraya salınması, buradaki biyoçeşitliliğin devamı açısından da başka bir anlam ifade ediyor. Bu, sürdürülebilirliğin, ekosistemin devamının sağlanması ve geleceğin korunması anlamına geliyor." dedi. Ayrıca avlanma yasaklarına uymayanlar ve uyarılara aldırış etmeyenlerin toplum yararı için bedeli ne olursa olsun cezalandırılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, geçen yıl bırakılan 15 geyik için teknik ekiplerin ve fotokapanların takip çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Ulu, amaçlarının geyiklerin korunması ve yönetimine yönelik planlar oluşturmak olduğunu; popülasyonun artmasıyla bölgenin foto safari ve gözlem turlarıyla önemli bir cazibe merkezi haline gelerek ekoturizme katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı da katıldı.

