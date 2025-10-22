Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı

Ormanya'da üretilen 7 kızıl geyik, Kocaeli Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı; proje kapsamında sayı önümüzdeki ay 30'a ulaşacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:47
Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı

Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı

Ormanya üretimi geyikler doğal alanlara salındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi kapsamında, Ormanya'da üretilen 7 kızıl geyik Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Proje, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara türleri yeniden kazandırmayı, ekosistem dengesini korumayı ve yerel biyoçeşitliliği artırmayı hedefliyor. Salınan geyikler belli aralıklarla doğaya bırakılarak GPS tasma ve fotokapan ile izlenecek.

Kartepe ilçesi Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda, geçen yıl salınan 15 kızıl geyiğin ardından bugün de 7 geyik daha doğaya bırakıldı. Proje kapsamında gelecek ay 8 kızıl geyik daha salındığında toplam sayı 30'a ulaşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kızıl geyiklerin Samanlı Dağları'nın önemli türlerinden biri olduğunu vurguladı. Büyükakın, üretme ve doğaya salma faaliyetleriyle doğada ekosistemin ayrılmaz parçası olan bir türün yeniden korunmasını sağladıklarını ifade etti. "Geyiklerin buraya salınması, buradaki biyoçeşitliliğin devamı açısından da başka bir anlam ifade ediyor. Bu, sürdürülebilirliğin, ekosistemin devamının sağlanması ve geleceğin korunması anlamına geliyor." dedi. Ayrıca avlanma yasaklarına uymayanlar ve uyarılara aldırış etmeyenlerin toplum yararı için bedeli ne olursa olsun cezalandırılacağını belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, geçen yıl bırakılan 15 geyik için teknik ekiplerin ve fotokapanların takip çalışmaları yürüttüğünü belirtti. Ulu, amaçlarının geyiklerin korunması ve yönetimine yönelik planlar oluşturmak olduğunu; popülasyonun artmasıyla bölgenin foto safari ve gözlem turlarıyla önemli bir cazibe merkezi haline gelerek ekoturizme katkı sağlayacağını ifade etti.

Programa, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı da katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya'da üretilen 7 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata...

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 7 Kızıl Geyik Bırakıldı
2
Kayseri'de 13. 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' Açıldı
3
Bursa'da İsmail Hakkı Bursevi Konferansı Düzenlendi
4
Mersin'de Otizmli Piyanist Cem Görkem Gündoğdu'dan Büyüleyici Resital
5
İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!
6
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
7
Karantina Filmi Gala Gösteriminde İzleyiciyle Buluştu

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi