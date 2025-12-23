DOLAR
Kocaeli'de Torf Üretimi Yılda 50 Milyon Lira Tasarruf Sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içinden temin edilen torf ile bitki verimliliğini artırıyor ve yıllık en az 50 milyon lira tasarruf sağlıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:36
Kocaeli'de Torf Üretimi Yılda 50 Milyon Lira Tasarruf Sağlıyor

Kocaeli'de Torf Üretimiyle Hem Verim Artıyor Hem Tasarruf Sağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendi fidanlığında ürettiği torf ile bitki sağlığı ve maliyet etkinliğini bir arada yönetiyor. Kent sınırları içinden temin edilen organik madde açısından zengin torf, park ve peyzaj çalışmaları için işleniyor.

Hammadde ve Üretim Süreci

Kartepe Derbent, Sarımeşe ve Tepetarla bölgelerindeki eski bataklık havzalarından çıkarılan torf, Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğünden teslim alınıyor. Teslim edilen 125 bin metreküp işlenmemiş torf, fidanlıktaki uzman ekipler tarafından yabancı maddelerden arındırılıp öğütülüyor; ardından gübre ile zenginleştirilerek bitkiler için uygun toprak karışımı haline getiriliyor.

Kullanım Alanları ve Bakım Süreci

Üretilen torf, park ve bahçelerin yanı sıra yol, kavşak ve tramvay çalışmaları sırasında yerinden sökülen ağaçların rehabilitasyonunda da kullanılıyor. Fidanlığa taşınan ağaçlar budama ve ıslah işlemlerinin ardından torf dolu saksılara konuluyor. Yaklaşık bir yıl süren bakım ve gelişim döneminin tamamlanmasının ardından bitkiler, kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yeniden dikiliyor.

Ekonomik Katkı

Torfun kent içinden temin edilmesi, dışarıdan tedarike göre maliyetleri düşürüyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın belediye bütçesine yılda en az 50 milyon lira katkı sağladığını bildiriyor. Yerel üretimle hem çevresel hem de ekonomik kazanım hedefleniyor.

