Kocaeli Film Festivali'nde Ödül Heyecanı

Kocaeli Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde, ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Törende Ödüller sahiplerine sunuldu

Kocaeli Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, sinema ve tiyatro sanatçıları Halil Ergün ve Ayten Uncuoğluna "Yaşam Boyu Onur Ödülü" takdim edildi.

Ödül Kazananlar

Kültürlerarası Emek Ödülüne oyuncu Ertan Saban, Sinema Emek Ödülüne ise Hakan Boyav ve Zafer Algöz layık görüldü. "Ulusal Uzun Metraj İlk Film" kategorisinde, yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı "Hakkı" filmi ödül aldı.

Uzun Metraj Kategorisi Ödülleri

Şafak Ildız ise yönetmenliğini üstlendiği "Cadı" filmiyle "Uzun Metraj Görüntü Yönetmenliği" ödülüne sahip oldu. Ayrıca "Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Rosinante filmindeki rolüyle Nilay Erdönmez, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü ise "Hakkı" filmindeki rolüyle Bülent Emin Yarar aldı.

Kısa Metraj ve Animasyon Ödülleri

Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği "Tavuk Suyuna Çorba" filmine verildi. Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülünün sahibi Erol Babaoğlu olurken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne ise Name Önal değerlendirildi. Kısa Animasyon En İyi Film kategorisinde ödülün sahibi Selçuk Ören'in yönettiği "Exiles" filmi oldu.

Öğrenci Filmi Kategorisi

Bu sene Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan proje kapsamında "Öğrenci Filmi" kategorisinde birincilik ödülü Körfez Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Samet Avcı'ya verildi. İkincilik ödülüne Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden Ali Kaan Karakullukçu layık görülürken, üçüncülük ödülünü ise Gebze Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi'nden Nergis Nehir Aslan aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.