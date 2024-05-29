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Kokusu ayrı lezzeti ayrı güzel! 15 dakikada hazırlanan nefis börek tarifi

Bugünkü tarif içeriğimizde hamur işlerinin en sevileninin püf noktalarını anlattık. Tatarların en sevilen tarifi olan çibörek nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla birlikte adım adım çibörek tarifi!

Yayın Tarihi: 29.05.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:20
Kokusu ayrı lezzeti ayrı güzel! 15 dakikada hazırlanan nefis börek tarifi

Hamur işi deyince ilk aklımıza gelen millet olan Tatarların tarihte bırakmış olduğu o büyük lezzet olan çibörek, genellikle deneyen herkesin beğenisini kazanmıştır. Hamur işi sevenlerin her dönem tüketmekten çekinmediği bol kıymalı ve bol kalorili bu tarifin en iyisi tabi ki Kırım’da Tatarlar tarafından yapılıyor. Ancak Tatar olmasanız da tarifin öyle püf noktaları var ki sizler de evinizde en lezzetli halini yapabilirsiniz. Peki, çibörek nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla birlikte çibörek tarifi… 

Çibörek tarifi için gerekli malzemeler 

Kıyma, soğan, baharat karışımının lezzetli hamurun içine konulduğu ve daha sonra derin yağda kızartılarak hazırlanan çibörek için gerekli malzemeler şöyledir:

Hamuru için:

  • 4.5 su bardağı kadar un (yaklaşık 1 kilogram) 
  • 1.5 su bardağı ılık su 
  • 2 tatlı kaşığı tuz 
  • 2 tatlı kaşığı sirke

İç harcı için:

  • 400 gram kıyma (kuzu-dana karışık öneriyoruz, size kalmış bir tercih) 
  • 1 adet orta boy soğan 
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber 
  • Yarım çay bardağı ılık su 

çibörek tarifi

Çibörek nasıl yapılır? 

Çibörek hamurunu hazırlamak için kuru malzemeleri derin bir kapta harmanlayın. Ardından sirke ve suyu ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Pürüzsüz ve hafif sert bir hamur olacak. Gerekli görürseniz daha fazla su ekleyebilirsiniz. İyice yoğurduktan sonra hamuru stres filmle kaplayın ve en az 30 dakika dinlendirin. Bu sırada da hamurun içini hazırlayın. Soğanı rendeledikten sonra içine kıyma ve baharatlarla birlikte suyu ekleyin ve sulu kıvamda bir iç harç elde edin. 

Dinlenen hamuru tezgaha alın ve önce 4 eşit parça, daha sonra da her parçayı 5’e bölün ve 20 adet beze elde edin. Bu bezeleri tek tek unla birlikte yemek tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız hamurun yarısına iç harçtan yerleştirip yayın. Daha sonra hamuru yarıya kapatarak “D” şeklini verin. Kenarlarından da açılmaması için çatalla bastırın. Daha sonra kızgın yağa atarak üstleri kızarıncaya kadar pişirin. Peçete üzerine alarak fazla yağın akmasını sağladıktan sonra sıcak servis edin. 

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Kokusu ayrı lezzeti ayrı güzel! 15 dakikada hazırlanan nefis börek tarifi