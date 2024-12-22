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Arnavutluk'ta 'Anadolu'dan Esintiler' Türk Caz Konseri Rüzgarı

Arnavutluk'ta düzenlenen 'Anadolu'dan Esintiler' konseri, Türk caz müziğini Tiranlı sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:59
Arnavutluk'ta 'Anadolu'dan Esintiler' Türk Caz Konseri Rüzgarı

Arnavutluk'ta 'Anadolu'dan Esintiler' Türk Caz Konseri Rüzgarı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Anadolu'dan Esintiler adıyla düzenlenen Türk caz müziği konseri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Tiran Sanat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ünlü sanatçılar Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, YEE Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Ertürk, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, Sanat Üniversitesi Rektörü Erald Bakalli, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Tiranlı sanatseverler katılım sağladı.

Kültürel Bir Misyon

Konser öncesinde konuşan Oğuzhan Sakoğlu, YEE Tiran olarak bu ay kuruluşlarının 15'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Bu konserle, Arnavutluk'taki Türk kültürünü sadece Türk kahvesi veya Türk baklavasıyla sınırlı gören anlayışı yıkmak istiyoruz. Bugün dinleyeceğiniz melodiler, Türkiye'nin 80 milyonluk nüfusunun zengin müzikal çeşitliliğini yansıtmaktadır," dedi.

Kardeşliği Yakınlaştıran Müzik

Erald Bakalli ise, bu tarz konserlerle miras aldıkları kardeşliği pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Üniversitemizde bu konserin düzenlenmesinden dolayı mutluyuz," şeklinde konuştu.

Müzik Yolculuğu Devam Ediyor

Konserin sanatçılarından Anıl Şallıel, Balkan turunda 9'uncu konserlerini Tiran'da verdiklerini aktararak, "Yunus Emre'nin dünyaya açı bir mesajı olan 'Gel Tanış Olalım' sözlerinin müzik versiyonu ile sizlerle birlikteyiz," ifadesini kullandı. Mareechi Asu da, "Anadolu'nun derin kültürünü, müziği ve şiiri ile bir araya getirdik. Bu eserler, kardeşlik ve dostluk mesajı taşımaktadır," dedi.

'Anadolu'dan Esintiler' konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Arnavutluk’da birçok kentte sahnelenecek ve ekip, Kosova'daki müzikseverlerle 23-24 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi....

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Tiran Sanat Üniversitesin yapılan konser öncesi, Anıl Şallıel (sağ2) ve Mareechi Asu (solda) açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi....

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Tiran Sanat Üniversitesin yapılan konser öncesi, Anıl Şallıel (sağ2) ve Mareechi Asu (solda) açıklamalarda bulundu.

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