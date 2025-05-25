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Konyalı Sanayicinin Müzik Tutkusu: Fabrikasında Müzik Odası Kurdu

66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, fabrikasında kurduğu müzik odasında stres atıyor ve eserler besteliyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:39
Konyalı Sanayicinin Müzik Tutkusu: Fabrikasında Müzik Odası Kurdu

Konyalı sanayici Ömer Faruk Meydan, 66 yaşında otomotiv yedek parça üretimi yaptığı fabrikasında müzikle iç içe bir yaşam sürdürüyor. Yoğun iş temposunun yaratmış olduğu stresi, fabrikasındaki müzik odasında ut çalarak geride bırakıyor.

İş hayatına çocuk yaşta çırak olarak başlayan Meydan, zamanla disiplinli çalışması ve azmi sayesinde 250 kişiye istihdam sağlayan bir işletmenin sahibi oldu. Aynı zamanda müzik ve sanata olan ilgisini de geliştiren Meydan, musiki eğitimi aldığı hocalarının desteğiyle birçok beste ve şarkı sözü yazdı.

Fabrikasındaki müzik odasında çalışmalarını sürdüren 3 çocuk babası Meydan, günün stresini odasında seslendirdiği eserlerle atıyor. Misafirlerine de müzik dinletisi sunarak, iş hayatının ciddiyetini ve sanatın ruhunu harmanlıyor.

Müzik, Hayatının Neşesi

Meydan, AA muhabirine verdiği demeçte, 56 yıl boyunca ticaretle uğraştığını belirterek, “Otomotiv sektöründe ürettiğimiz yedek parçaları iç piyasaya sunuyor ve 30'u aşkın ülkeye ihraç ediyoruz” dedi. Müzik ile ilgisini de dile getirerek, yedi yıl boyunca Necmettin Erbakan Üniversitesinde eğitim aldığını açıkladı.

“200'ün üzerinde eserim var. TRT repertuvarına kabul edilen eserlerim de mevcut.” diyen Meydan, eserlerinin telif haklarının kendisine ait olduğunu ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne kayıtlı olduğunu aktardı. Müzik ve sanatın, insan ruhunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Sanat ve Heyecan Dolu Bir Yaşam

Yeni bir ürünün kalıptan çıkış anının kendisinde ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirten Meydan, “Yeni ürün bana enerji veriyor. Hemen ardından 'Ne yazsam?' diye düşünmeye başlıyorum. Eserlerimde ailem ve dostlarıma da yer veriyorum.” dedi.

Meydan, gençlere sanatla ilgilenmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Hayatımızın neşesi bu.” ifadelerini kullandı.

Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun...

Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun stresini fabrikasındaki müzik odasında ut çalarak atıyor.

Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun...

Konya'da otomotiv yedek parça üreten 66 yaşındaki sanayici Ömer Faruk Meydan, yoğun iş temposunun stresini fabrikasındaki müzik odasında ut çalarak atıyor.

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