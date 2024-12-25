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Kosova'da 'Anadolu'dan Esintiler' Konseri Büyük İlgi Gördü

Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleşen 'Anadolu'dan Esintiler' konseri, Türk caz müziğini Balkanlarla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 00:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 00:50
Kosova'da 'Anadolu'dan Esintiler' Konseri Büyük İlgi Gördü

Kosova'da 'Anadolu'dan Esintiler' Türk Caz Musıkisi Konseri

'Anadolu'dan Esintiler' Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Gençlik ve Spor Salonu'nda yerel müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Unutulmaz Bir Performans

Konserde, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne alarak katılımcılara Anadolu'nun büyüleyici ezgilerini caz müziğinin eşsiz dokusuyla harmanlayarak sundular. Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konser, dinleyenleri derinden etkiledi.

Tura Devam Ediyor

'Anadolu'dan Esintiler' konserinin bir diğer durağı, dün Prizren'de gerçekleşti. Aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da devam edecek olan bu özel etkinlikler, Türk caz müziğini Balkanlarla buluşturuyor.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın...

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Priştine'deki Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı. Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı. "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, dün ülkenin bir diğer şehri Prizren'de de düzenlenmişti. "Anadolu'dan Esintiler" konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da müzikseverlerle buluştu.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın...

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, Balkan turunun son durağı olan Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlendi. Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) Priştine'deki Gençlik ve Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı. Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde, Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı. "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri, dün ülkenin bir diğer şehri Prizren'de de düzenlenmişti. "Anadolu'dan Esintiler" konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da müzikseverlerle buluştu.

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