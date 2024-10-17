Kosova’da "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" Sergisi Açıldı

Kosova’nın batısındaki tarihi İpek şehrinde, "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" isimli sergi düzenlendi. Sergi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirildi ve büyük ilgi topladı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam gibi önemli isimler katıldı.

Tarihi Belgeler Sergilendi

Sergide, Ayten Ardel tarafından yazılan "Osmanlı Belgelerinde İpek" adlı kitapta yer alan Türkiye ve Kosova’ya ait nadir belgeler de sergilendi. Büyükelçi Angılı, konuşmasında tarih bilincinin önemine vurgu yaptı ve bu belgelerin Kosova tarihinin anlaşılmasındaki rolünü aktardı.

Kaynakların Önemi Vurgulandı

Yazar Ayten Ardel, Balkan tarihinin Türkçe olmayan kaynaklarla yazılamayacağını belirterek, Osmanlı arşivinin bu tarihi döneme dair ilk elden bilgiler sunduğunu ifade etti. Ayrıca sergiö sonrası, davetliler Ardel'e eserler hakkında çeşitli sorular yöneltti.

Bilimsel Araştırmalara Katkı

Osmanlı arşivlerinden yola çıkarak Balkan tarihi ile ilgili önemli bilgiler sunmayı amaçlayan bu çalışma, tarih alanındaki araştırmalara da katkı sunması bekleniyor.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.