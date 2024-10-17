DOLAR
34,15 0,03%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.944,37 -0,31%
BITCOIN
2.288.422,52 1%

Kosova’da Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri Sergisi Açıldı

Kosova'daki İpek şehrinde Osmanlı belgeleri sergisi, Türkiye ve Kosova'nın kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:57
Kosova’da Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri Sergisi Açıldı

Kosova’da "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" Sergisi Açıldı

Kosova’nın batısındaki tarihi İpek şehrinde, "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" isimli sergi düzenlendi. Sergi, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirildi ve büyük ilgi topladı.

Önemli İsimler Katıldı

Etkinliğe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, İpek Belediye Başkanı Gazmend Muhaxheri, YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Zafer Sağlam gibi önemli isimler katıldı.

Tarihi Belgeler Sergilendi

Sergide, Ayten Ardel tarafından yazılan "Osmanlı Belgelerinde İpek" adlı kitapta yer alan Türkiye ve Kosova’ya ait nadir belgeler de sergilendi. Büyükelçi Angılı, konuşmasında tarih bilincinin önemine vurgu yaptı ve bu belgelerin Kosova tarihinin anlaşılmasındaki rolünü aktardı.

Kaynakların Önemi Vurgulandı

Yazar Ayten Ardel, Balkan tarihinin Türkçe olmayan kaynaklarla yazılamayacağını belirterek, Osmanlı arşivinin bu tarihi döneme dair ilk elden bilgiler sunduğunu ifade etti. Ayrıca sergiö sonrası, davetliler Ardel'e eserler hakkında çeşitli sorular yöneltti.

Bilimsel Araştırmalara Katkı

Osmanlı arşivlerinden yola çıkarak Balkan tarihi ile ilgili önemli bilgiler sunmayı amaçlayan bu çalışma, tarih alanındaki araştırmalara da katkı sunması bekleniyor.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı...

Kosova’nın batısındaki İpek şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) İpek şubesince "Osmanlı Belgelerinde İpek Şehri" sergisi beğeniye sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula
2
Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız
3
14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı
4
KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!
5
Merkez Bankası'ndan açıklama geldi! Yeni 1000 TL'lik banknotlar yolda tasarımları ortaya çıktı
6
ATM'ye giden şaşıp kalacak! O tarihte ATM'lerde sistem değişiyor
7
Evde limonata tarifiyle yaz günleri serin geçecek! Tek limonla litrelerce limonata

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL