Samsunlu Kadın Nakkaşlar Camileri Motiflerle Süslüyor

SAİT KUZU - Samsun'da yaşayan kadın nakkaşlar Aynur Şeker, Nazlı Cezan ve Işık Kahrıman, metrelerce yükseklikte kurdukları iskelelerde camilerin tavan ve duvarlarını ince fırça darbeleriyle motiflerle süslüyor.

Uygulama ve süreç

Nakkaşlar, süslemesini yapacakları camilerde önce iskeleyi kuruyor, boyalarını ve diğer malzemelerini hazırlıyor. Kurdukları ahşap merdivenle iskeleye çıkan üç kadın, camilerin tavan ve duvarlarına ince işçilik gerektiren motifleri uyguluyor. Son olarak Samsun'un Salıpazarı ilçesi Karacaören Mahallesi'nde yapımı süren Soyuk Camisi'nin duvarlarını motiflerle şekillendirdiler.

Aynur Şeker'in deneyimi

Aynur Şeker, AA muhabirine bu işe 2014 yılında, daha sonra eşi olan Emin Şeker'in yanında başladığını anlattı. Eşi ve diğer ustalarının yanında 2 yıl çalışarak nakkaşlığı öğrendiğini belirten Şeker, "11 yıldır bu işin içindeyim. Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Isparta, Antalya gibi birçok şehirde 100'ün üzerinde camide görev aldım. Her biri benim için ayrı bir tecrübe oldu." dedi.

İşini severek yaptığını vurgulayan Şeker, "Her işin bir zorluğu vardır ama bizim işimiz biraz daha dikkat ve sabır ister. İskele kurmak, sökmek, zemin boyamak, yüksekte çalışmak kolay değil ama benim bakış açım, kadın isterse yapar. Genelde erkeklerin yaptığı bir iş ama ben kadınların da bu işi hakkıyla yapabileceğini düşünüyorum. İşimi elimden geldiğince layığıyla yapmaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şeker, aldığı mikrokredi desteğiyle işini büyüttüğünü anlatarak, "Arkadaşım Nazlı sayesinde mikrokrediyle tanıştım. Başvuru yaptım ve onaylandı. Aldığım destekle boya, fırça, malzeme gibi ekipmanlarımı tamamladım. Böylece hem işlerimiz kolaylaştı hem de kazancımız arttı. Mikrokredi, kadınlar için çok büyük bir fırsat. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen herkese tavsiye ederim." dedi.

Nazlı Cezan: Yeni bir hayat

Nazlı Cezan, eşinden ayrıldıktan sonra 2011 yılında İstanbul'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine taşındığını anlattı. "Eşimden ayrıldıktan sonra iki çocuğumla yeni bir hayat kurmak zorundaydım. 2012 yılında mikrokrediyle tanıştım ve hayatımı onun sayesinde yönlendirdim. Aynur arkadaşımla cami süsleme işine başladık. İlk zamanlar çok zorlandık ama bugün mesleğimizden kazandığımız parayla hem evimizi geçindiriyoruz hem de çocuklarımızı okutuyoruz. Bu iş sayesinde hayatımı yeniden kurdum."

Üç kadın nakkaş, hem ailelerine katkı sağladıklarını hem de geleneksel nakkaşlık sanatını yaşatarak sürdürülebilir kıldıklarını belirtiyor.

