Kova burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Kova Burcu: Hava Grubunun Özgür Ruhu

Kova burcu, Zodyak’ın 11. burcu olarak bilinir. Bu burcun yönetici gezegeni Uranüs’tür. Uranüs, özgünlük, yenilik ve değişim gezegeni olarak tanımlanır. Bu nedenle, Kova burcu insanları da özgün, yenilikçi ve değişime açık kişilerdir. Kova burcu, idealist, dost canlısı, yardımsever ve insancıl özellikleriyle de dikkat çeker.

Kova Burcu Hangi Aylarda Doğanlar Bu Burca Dahil Olur?

Burçlar, yılın 12 aylık dönemine göre belirlenir. Her burç, iki ayın belli bir kısmını kapsar. Bu şekilde, burçlar arasında farklılıklar ortaya çıkar. Kova burcu, geleneksel Zodyak Takvimi’ne göre Ocak ve Şubat aylarının bir bölümünü kapsar. Yeni burç takvimine göre ise Kova burcu, Şubat ve Mart aylarının bir kısmına dahil edilir.

Kova Burcunun Tarihleri ve Günleri Nelerdir?

Kova burcu, geleneksel Zodyak Takvimi’nde 22 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğanları kapsar. Yeni 13 burçluk takvime göre ise Kova burcu, 16 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında doğanları kapsar. Yeni burç takviminin kesinliği henüz kanıtlanmadığı için, günümüzde hala geleneksel Zodyak Takvimi kullanılır. Bu yüzden, Kova burcu, 22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında doğanları kapsar diyebiliriz.

22 Ocak ve 19 Şubat tarihleri de Kova burcuna dahildir. Fakat bu tarihler, burçlar arasındaki geçiş dönemidir. Bu yüzden, Oğlak ve Balık burçları da bu tarihlerde etkili olur. 22 Ocak tarihi Oğlak, 19 Şubat tarihi ise Balık burcu ile paylaşılan tarihlerdir.

Kova Burcunun Belirgin Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu, hava grubunun bir üyesidir. Hava grubu burçları, zihinsel yetenekleriyle öne çıkar. Hava grubundaki burçlar, aktif ve erkeksi burçlardır. Kova burcu da hava grubunda olduğu için, bu özellikleri taşır. Kovaların en belirgin özellikleri arasında, sağduyu, insaf, insancıllık, açık fikirlilik, adalet, mantık sayılabilir.

Kovalar, sevecen tavırlarıyla tanınırlar. Kendilerini düşünmeden, başkalarına yardım etmeyi severler. Irk, cinsiyet, sosyal durum fark etmeksizin, herkesin eşit haklara sahip olmasını isterler. Modern görünümleriyle, inatçı ve sabit fikirli olmaları arasında bir çelişki vardır. Onlara yakın olmak zordur, çünkü her zaman bir mesafe bırakırlar. Kişisel özgürlükleri onlar için çok önemlidir. Bu yüzden, aile yaşamında veya iş hayatında baskıya gelemeyebilirler. Çoğu zaman, yeni bir şeyler keşfetmek için uğraşırlar. Kendi ilkelerini sonuna kadar savunurlar.

Kova burcunun fiziksel özellikleri de şöyledir: Orta veya uzun boylu, düzgün vücutlu, açık sarı saçlı, koyu renk gözlü olurlar. Özellikle Kova kadınlarının yüzleri çok güzeldir. Yaşlanana kadar kendilerine bakarlar. Metabolizmaları hassastır. Doğal ilaçlar onlara daha iyi gelir. Biyoenerji, Akapunktur, Homeopati gibi alternatif tedavi yöntemlerine ilgi duyarlar. Ani başlayıp, hızla geçen, iz bırakmayan ilginç hastalıklara yakalanabilirler. Bilekleri hassas olan Kovalar, spor yaparken dikkatli olmalıdırlar. Ayakkabı seçiminde de özenli davranmalıdırlar. Bir çok işi aynı anda yapmaya çalışırlar. Spor yapmak, elektriksel enerjilerini boşaltmalarına yardımcı olur.