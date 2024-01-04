Kova burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler
Kova burcu, hava elementinin sabit nitelikli temsilcisidir. Kendini insanlık içinde bulan, özgün, mantıklı ve dost canlısı bir burçtur. Nil Nehri’nin taşmasıyla ilişkilendirilen bu burcun sembolü su döken adamdır. Ayak bilekleri, turkuaz, alüminyum ve akuamarin bu burcun fiziksel özellikleridir.
Kova Burcu: Hava elementinin sabit nitelikli temsilcisi
Tanımlayan söz: İnsanlık içinde kendimi buluyorum.
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Yaratıcı ve özgün bir zihne sahip, bireysel özgürlüğüne düşkün, mantıklı ve tarafsız, bilime ve araştırmaya meraklı, kararlı ve sosyal becerileri yüksek, dost canlısı.
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Duygusuz ve katı, huzursuz ve isyankar, fanatik ve her şeyi akılla çözebileceğini düşünen, kendi fikirlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışan, inatçı.
Yönetici gezegeni: Satürn
Elementi: Hava
Niteliği: Sabit
Mitolojisi: Bu burç, Mısırlılar tarafından Nil Nehri'nin taştığı zamana denk gelir. Bu, onlar için bolluk ve bereketin simgesidir. Taşan sular, verimlilik ve gelecek için umut getirirler. Burcun sembolü olan su döken adam, burcun herkese bilgi ve fayda sağladığını gösterir.
Vücutta karşı geldiği bölge: Ayak bilekleri, kan dolaşımı
Rengi: Turkuaz
Metali: Alüminyum
Taşı: Akuamarin