Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal

Yozgat Araplı'da sabah rutinleri ilgi çekiyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Erol Önal, kesmek amacıyla aldığı iki koyunla kurduğu yakın bağ sayesinde kasabanın ilgi odağı haline geldi.

İstanbul’daki çalışma hayatının ardından 45 yaşında emekli olan Önal, memleketi Araplı'ya yerleştikten sonra vakit geçirmek amacıyla iki adet koyun satın aldı. İlk etapta kesmek niyetiyle aldığı hayvanlar kısa sürede sahibine bağlılık gösterdi.

Koyunların Önal'ı gölge gibi takip ettiğini gören emekli, bu bağlılık karşısında kesmekten vazgeçti. Artık her sabah kasaba yollarında birlikte spor yapıyorlar; Önal önde, koyunlar arkasında uzun yürüyüşler yaparak güne başlıyor.

Sabah yürüyüşleri sırasında koyunlar bir an olsun yanından ayrılmıyor; bu rutin hem hayvanların hem de sahibinin günlük spor aktivitesi haline geldi. Önal, doğaya çıkarak mantar topladığını ve koyunların bu gezilere de eşlik ettiğini anlatıyor.

Önal, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. İki tane koyun aldım kesmek için. Spora çok meraklıyım. En büyük hobim spor yapmak. Günlük burada yarım saat spor yapıyorum. Bu hayvanlar da benimle yarım saat koşuyorlar. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Doğaya çıkıp mantar topluyorum, bana eşlik ediyorlar. Beni adım adım takip ediyorlar. Bana alıştılar, ben de kesmekten vazgeçtim. Onlara antrenörlük yapıyorum. 3 aydır böyle devam ediyoruz."

