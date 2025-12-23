DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal

45 yaşındaki emekli Erol Önal, kesmek için aldığı iki koyunla bağ kurup kesmekten vazgeçti; her sabah onlarla kilometrelerce yürüyerek spor yapıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:29
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal

Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal

Yozgat Araplı'da sabah rutinleri ilgi çekiyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan Erol Önal, kesmek amacıyla aldığı iki koyunla kurduğu yakın bağ sayesinde kasabanın ilgi odağı haline geldi.

İstanbul’daki çalışma hayatının ardından 45 yaşında emekli olan Önal, memleketi Araplı'ya yerleştikten sonra vakit geçirmek amacıyla iki adet koyun satın aldı. İlk etapta kesmek niyetiyle aldığı hayvanlar kısa sürede sahibine bağlılık gösterdi.

Koyunların Önal'ı gölge gibi takip ettiğini gören emekli, bu bağlılık karşısında kesmekten vazgeçti. Artık her sabah kasaba yollarında birlikte spor yapıyorlar; Önal önde, koyunlar arkasında uzun yürüyüşler yaparak güne başlıyor.

Sabah yürüyüşleri sırasında koyunlar bir an olsun yanından ayrılmıyor; bu rutin hem hayvanların hem de sahibinin günlük spor aktivitesi haline geldi. Önal, doğaya çıkarak mantar topladığını ve koyunların bu gezilere de eşlik ettiğini anlatıyor.

Önal, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Emekli olduktan sonra köyüme döndüm. İki tane koyun aldım kesmek için. Spora çok meraklıyım. En büyük hobim spor yapmak. Günlük burada yarım saat spor yapıyorum. Bu hayvanlar da benimle yarım saat koşuyorlar. Günümüzü böyle geçiriyoruz. Doğaya çıkıp mantar topluyorum, bana eşlik ediyorlar. Beni adım adım takip ediyorlar. Bana alıştılar, ben de kesmekten vazgeçtim. Onlara antrenörlük yapıyorum. 3 aydır böyle devam ediyoruz."

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI KASABASINDA YAŞAYAN EROL ÖNAL, KESMEK AMACIYLA ALDIĞI İKİ...

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI KASABASINDA YAŞAYAN EROL ÖNAL, KESMEK AMACIYLA ALDIĞI İKİ KOYUNLA KURDUĞU BAĞ SAYESİNDE KASABANIN İLGİ ODAĞI OLDU

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNE BAĞLI ARAPLI KASABASINDA YAŞAYAN EROL ÖNAL, KESMEK AMACIYLA ALDIĞI İKİ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Yağmurluk ve Şemsiye Satışları Artıyor
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Vezirköprü'de Otopark ve Meydan Projesi Başlıyor
4
Alman Rahibe Erica Selke Liske Türkiye'den Kudüs'e Gazze Barışı İçin Yürüyor
5
Koyunlarına Antrenörlük Yapan Emekli Erol Önal
6
Mersin'de Yıkım Mağduriyeti: Hamidiye'de Aileler Sokakta
7
Yozgat'ta Emekli Erol Önal Koyunlarına Antrenörlük Yapıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi