KPSS 50, 60 ve 70 Puanla Memur Olma Şansı! O bakanlık 5500 Sözleşmeli Personel Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Açıklandı



Tarım ve Orman Bakanlığı, 5500 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartlarını ve kontenjanlarını duyurdu. Bu alımda lise, ön lisans ve lisans mezunları başvuruda bulunabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Kontenjan Dağılımı:





Lise Mezunu: 281 Destek Personeli (Şoför), 1433 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 77 Koruma ve Güvenlik Görevlisi



Ön Lisans Mezunu: 970 Büro Personeli, 10 Aşçı, 206 Şoför, 2 Gemi Adamı, 78 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 56 Laborant, 162 Orman Muhafaza Memuru

Lisans Mezunu: 118 Büro Personeli, 33 Biolog, 1422 Mühendis, 652 Veteriner Hekim

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Başvuru Şartları:





Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan kontenjanlar doğrultusunda, adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen nitelikler aranacaktır. Özel olarak şu koşullar göz önünde bulundurulacaktır:

KPSS Puan Şartları:

Lise mezunları için P94 puan türünden en az 50 puan,

Ön lisans mezunları için P93 puan türünden en az 60 puan,

Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Eğitim Şartı:

Adayların başvurdukları pozisyon için ilgili bölümlerden mezun olmaları gereklidir.

Mesleki Nitelikler:

Başvuru yapacak adaylardan mesleki niteliklere dair belgeler istenecektir. Bu belgelerin eksiksiz olarak sunulması gereklidir.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği özel başvuru koşulları çerçevesinde adayların başvuruları değerlendirilecek ve kontenjanlara uygunlukları değerlendirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı Başvuru Süreci:

Başvurular, 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebileceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı başvuru formu: Başvuru formu ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan KPSS 2024/4 Tercih Kılavuzu’nda bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için belirlenen kontenjanlar ve başvuru şartları adaylar tarafından dikkatlice incelenmelidir. Başvuru yapacak adaylara başarılar dileriz.



Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı başvuru ücreti: Başvuru ücreti 20 TL’dir. Ödeme ÖSYM’nin internet sitesindeki ödeme yöntemleri ile yapılabilir.



Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak: Sonuçlar ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte internet sitesinde yayımlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı mülakat olacak mı: Hayır, mülakat olmayacaktır. Adaylar KPSS puanlarına göre yerleştirilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 personel alımı atama takvimi: Atama takvimi ÖSYM tarafından ilan edilecek tarihte internet sitesinde duyurulacaktır.