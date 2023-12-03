KPSS 60-62-64 puanla üniversiteye personel alımı yapılacak! 18-40 yaş arası başvurular açıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin personel alımına ilişkin duyurusu yayımlandı. 30 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan personel alım ilanı kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ndeki açığın kapatılması için farklı pozisyonlarda 58 sözleşmeli personel alımlarının yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 657 sayılı Kamu Hizmetleri Kanunu çerçevesinde 4/B sözleşmesi kapsamında personel alımı gerçekleştirilecektir.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

20 ofis personeli,

25 destek personeli,

2 sürücü,

2 kütüphaneci,

1 mühendis,

6 Tıp Teknisyeni,

2 teknisyen.













Adayların başvuru şartları nelerdir?

Genel olarak üniversitelerde sözleşmeli personel alımında 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen koşulların sağlanması gerekecek. Dolayısıyla "sabıka kaydının olmaması, TC vatandaşı olması, vatandaşlıktan mahrum kalmaması, görevini yapmasına engel olabilen sağlık sorunlarının bulunmaması, güvenlik soruşturması ile birlikte arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gibi koşullar, gereklidir.

KPSS talebi zorunlu olacak!

Adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavından lise için P94, önlisans için P93, üniversite diploması için P3 olmak üzere en az 60 puan almaları gerekiyor.

Yaş gereksinimleri nelerdir?

Ocak 2023 tarihinden itibaren 40 (kırk) yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. (1 Ocak 1983 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

Başvurular ne zaman yapılacak?

özleşmeli personel alım başvuruları başlamış olup, en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Bu nedenle mülakatsız işe alım süreci 30 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve başvuruların 14 Aralık 2023'e kadar yapılması gerekmektedir.