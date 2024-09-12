KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Bilişim İlanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete'de yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Bu ilana göre, bakanlık miktarı tavan ücretin 4 katı kadar maaş sunarak, 9 sözleşmeli bilişim uzmanı aramaktadır.

Başvuru Şartları Neler?

Başvurular, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine uygun adaylar için açılmıştır. Adayların, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği gibi ilgili alanlardan mezun olmaları ve gerekli mesleki deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS ve Yabancı Dil Puanı Değerlendirmesi

Adayların, KPSS P3 puanlarının %70'i ve yabancı dil puanlarının %30'u kullanılarak sıralama yapılacaktır. Toplam 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başvuru yapabilecektir.

Açık Pozisyonlar ve Deneyim Gereksinimi

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, özellikle yazılım geliştirme alanında deneyimli personeller arandığı belirtilmektedir. Öne çıkan pozisyonlar arasında Java Kurumsal Mimar pozisyonu yer almakta olup, bu pozisyonda en az 7 yıllık tecrübe aranmaktadır.

Maaş Aralıkları

Başvuru şartlarını sağlayan ve başvuruda bulunan adaylar, bakanlık maaşlarını merak ederken, yapılan açıklamada pozisyona bağlı olarak tavan ücretlerin 2 ila 4 katı arasında olabileceği bildirilmektedir.

Sınav Süreci

Adaylar, gerekli şartları taşıdıklarında, belirli bir tarihte sözlü ve uygulamalı sınavlara gireceklerdir. Sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak ve sınav sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacaktır.