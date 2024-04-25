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KPSS’den 50 alan işe giriyor! Başvuran herkes işe alınıyor

Geçim sıkıntısı yaşanılan son dönemler de vatandaşın en büyük sorunlarından birisi de işsizlik oldu. Bu haber iş arayanların yüzünü güldürecek. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 25.04.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 16:23
KPSS’den 50 alan işe giriyor! Başvuran herkes işe alınıyor

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…

kargo

RESMEN AÇIKLANDI: 50 KPSS PUANI İLE PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Özel sektörde çalışan ya da yeni mezun olan pek çok vatandaş, çeşitli kamu kuruluşlarında çalışmak istiyor. Şu anda; Üniversiteler, belediyeler ve bazı kamu kurumları çeşitli koşullarla KPSS puanlı personel çalıştırabilmektedir. Öte yandan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü, KPSS puanı en az 50 olan sözleşmeli personel alımı yapacaklarını açıkladı. Detaylar haberimizde…

Pek çok vatandaş KPSS puanlarıyla çeşitli kamu kuruluşlarında çalışmak istiyor. Bu nedenle duyuruyu birçok kişi takip etti. Ayrıca bu dönemde İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü en az 50 KPSS puanına sahip destek personeli (şoför) alımı yapacaklarını resmen duyurdu.

Öte yandan İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından yayınlanan duyuruda, KPSS puanlı hemşireler, tıbbi fizikçiler, ofis çalışanları, teknisyenler (inşaat teknikerleri), teknisyenler (BT destek personeli), destek personeli (hasta bakımı ve temizlik) yer alıyor. ), mimarlar, ofis personeli ve destek personeli seçilebilir. Personel (şoför) alımı yapılacağı açıklandı.

KPSS PUANI İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından yapılan duyuruda, çeşitli KPSS puanlarına ve belirli şartlara göre sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen açıklandı. Sözleşmeli personel alımı için gerekli KPSS puanları ve pozisyonları aşağıda yer almaktadır:

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ İLANI İLE İLGİLİ DETAYLAR

İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan KPSS sözleşmeli personel alımı ilanında her pozisyon için farklı şartlar yer alıyor. Ayrıca İstanbul-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü tarafından açıklanan sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin detaylı bilgi ve başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır.

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