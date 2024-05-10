KPSS'den 50 puan ve üzeri alana müjde! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS’den 50 puan alan adaylar için yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda kamuya memur alınacağı aktarılırken, tüm süreçten de bahsedildi. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak olan personellerin alımına dair tüm detaylar…

KPSS’den 50 puan alanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çalışabilecek! Sözleşmeli personel alımı yapacağını duyuran bakanlık, şartları ve pozisyonları da açıkladı. Peki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çalışma şartları neler? Kimler ilana başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar….

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alım şartları neler?





KPSS B grubunda sıralama esaslı olarak alımı yapılacak olan personellerin bakanlıkta istihdam edileceği açıklandı. KPSS B grubunda puanı olanların başvurabileceği ilana göre 2 büro personeli ve 2 de teknisyen alımı yapılacak. Toplam 4 sözleşmeli personelin alımı ise öncelikli olarak kamu personeli şartlarına göre alınacak. Bu kapsamda herkeste aranacak olan genel şartlar şöyle:

Kamu haklarından mahrum olmamak



Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyor olmak



Başvuru itibarıyla 18 yaşından büyük olmak



TC vatandaşı olmak



Görevini yapmasına engel bir akıl hastalığı bulunmamak



2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 50 puan almış olmak



Herhangi bir kurumdan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almamak



Arşiv ve güvenlik araştırmalarından olumlu sonuç almak



Askerlikle ilgisi bulunmamak



Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak

Personellerde aranan nitelikler neler? Kimler ilana başvurabilir?





Yukarıda da belirttiğimiz üzere 2 büro personeli ve 2 de teknisyen alımı yapılacak. Büro personeli alımında adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme, Maliye lisans programlarından mezun olması şartı aranacak. KPSS’den en az 60 puan almış olanların başvurabileceği ilanda MEB onaylı Bilgisayar işletmeni belgesi sahibi olmak da gerekecek.

Büro personelinin yanı sıra 1 sıhhi tesisat elemanı da alınacak. Erkek adayların başvurabileceği bu pozisyonda KPSS’den en az 50 puan alma şartı aranacak. Ayrıca vardiyalı çalışma düzeni olacağından buna uygun adaylar değerlendirmeye alınacak.

Son olarak yine erkek adayların başvuru yapabileceği ilana göre 1 de teknisyen alınacak. En az 50 KPSS puanı olanların başvurabileceği ilanda Elektrik, Elektrik Elektronik Teknolojisi bölümlerinden mezun olma şartı aranacak. Ayrıca adayların vardiyalı çalışma düzenini kabul etmesi de gerekiyor olacak.

İş ilanına başvurular nasıl yapılacak?

12 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan iş ilanına başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. Alımlar ise Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek.