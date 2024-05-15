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KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi büro memuru alımı yapacak! İşte başvurmak isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Yayın Tarihi: 15.05.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 18:16
KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

İstanbul Teknik Üniversitesi, büro memuru alımı için heyecan verici bir fırsat sunuyor! Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte, üniversite bünyesinde KPSS 55 puanı şartıyla büro memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvurular için son tarih 22 Mayıs olarak belirlenirken, adaylar başvurularını şahsen yapabilecekler. Başvuru formu ve gerekli evraklar, başvuru süreciyle ilgili detaylar http://www.pdb.itu.edu.tr adresinde yer alıyor.

Başvuru yapacak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmak gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, erkek adayların askerlik durumları da belirlenmiş durumda.

itü büro memuru alımı

Başvuru yapacak adaylardan, 2022 KPSS P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor. Bu, adayların belirli bir akademik yeterliliği kanıtlamasını gerektiriyor.

Bu alım ilanı, istihdam olanaklarını değerlendirmek isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunarken, belirtilen şartları yerine getiren adayların bu fırsatı değerlendirmeleri bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin büro memuru alımı ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru sürecine ilişkin daha fazla bilgiye http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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