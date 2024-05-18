KPSS'den 65 puan alan başvurabilir! Düşük KPSS puanıyla iş kapısı açıldı

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika haberi de Kültür ve Turizm Bakanlığından geldi. Detaylar haberimizde…







KPSS 65 69 71 73 PUANLARLA MEMUR OLDULAR! BAKANLIK 1629 MEMUR ALIMI

Bakanlığı KPSS en düşük 65, 69, 71 ve 73 puanlarla olmak üzere memur alımları yapıldı. 1.629 memur atamasına ilişkin detaylı bilgiyi bu yazıda görebilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 1.629 sözleşmeli personel alımı yapacak büro personeli pozisyonu için yedek aday ilanı yayımlandı. Bölüme atamalar en düşük KPSS puanı olan 65, 60, 71 ve 73 ile yapılmaktadır. Yedek adayların adaylıkları ve tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

BÜRO PERSONELİ ALIMI EN DÜŞÜK KPSS PUANLARI

Yedek Bursa 65.349170,

Yedek İzmir 65.870850,

Yedek Ankara 65.032500,

Yedek Ankara 73.731330,

Yedek Adana 72.781310,

Yedek Balıkesir 69.671670,

Yedek Edirne 72.307930,

Yedek İstanbul 71.106900,

Yedek Konya 69.241990,

Yedek Aydın 73.331690,

Yedek İstanbul 73.230660,

Yedek İzmir 73.250070.

Diğer tüm puanları Bakanlık internet sitesinden hemen inceleyebilirsiniz.

BÜRO PERSONELİ ALIMI YEDEK ATAMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.629 sözleşmeli personel alımı kapsamında, alternatif aday listesi ve bunların KPSS puanları en düşük olanlardan, büro personeli pozisyonunda sınıflandırılan aday gösterme, çekilme ve yayınlanan kriterleri sağlayamayanlar uygulanmaz.

KAMU PERSONELİ ALIMI YEDEK ATAMA BAŞVURULARI

Başvuru sahibinin gerekli belgeleri 20 Mayıs 2024 tarihine kadar bizzat veya posta yoluyla “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 Çankaya/ANKARA” adresindeki Genel Kayıtlar Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekmektedir.

KÜLTÜR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

Aranan şartlar, öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, nüfus cüzdanının aslı veya onaylı örneği, KPSS sonuç belgeleri, heyet raporu, mal beyanı, özgeçmiş ekstresi adli belgesi, askerlik belgesi, ikamet belgesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmadığına ilişkin Sosyal Güvenlik Merkezlerinden alınacak belge, vesikalık fotoğraf ve diğer belgeler. Adaylar Kültür Bakanlığı bünyesinde memur alımı yedek adayları ve KPSS tüm puanlarını hemen inceleyebilir.