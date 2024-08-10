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KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2024 yılı için büyük bir personel alım süreci başlattı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 184 personel alacağına dair resmi bir ilan yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:03
KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 2024 yılı için büyük bir personel alım süreci başlattı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan açıklamada 2024 yılı için merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam 184 personel alacağına dair resmi bir ilan yayımladı. Yayınlanan ilan kapsamında farklı pozisyonlar için gerekli olan nitelikler ve başvuru şartları da güncellendi.

Açılan pozisyonlar arasında mühendis, tekniker, memur, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli, boyacı-badanacı, bahçıvan gibi çeşitli meslekler yer alıyor. Peki hangi meslekten kaç personel alınıyor? İşte detaylar.

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• Tekniker: 22

• Muhasebeci: 3

• Memur: 81

• Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 24

• Şoför: 5

• Odacı (Hizmetli): 41

• Boyacı-Badanacı: 1

• Bahçıvan: 2

• Teknisyen: 5

Koruma ve güvenlik görevlisi alımları için Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak zorunluluğu ile birlikte güvenlik soruşturması sonuçlarının olumlu neticelendirilmesi ve belirlenen fiziksel özelliklere uygunluk şartı gerekiyor. Şoför alımlarında en az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı mevcut iken hizmetli boyacı Badanacı bahçıvan gibi mesleklerde en az 180 gün çalışmış olunması zorunluluğu mevcut. Yukarıda bahsi geçen pozisyonlar Enstitünün farklı şehirlerdeki kuruluşlarında görevlendirilecek olup, yüzlerce kişi için yeni bir istihdam kapısı aralayacağa benziyor.

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TSE personel alımında 657 sayılı devlet memuru kanununun 48 maddesinde belirtilen genel şartların taşınması zorunluluğu da mevcut iken öte yandan bölümler ile alakalı ilgili alanlardan mezun olunması şartı aranıyor.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular 20 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak iken 10 gün sürecek olan bu süreç 30 Ağustos 2024'te sona erecek. Başvuruların elektronik ortam üzerinden yapılacağı ifade edilirken il bazında sağlanacağı ve bir adayın sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceği de ilan detaylarında yer alıyor. TSE tarafından 2024 yılında 184 personel alımı yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Bu sayede belirlenen Şartları yerine getiren adaylar kamu sektöründe önemli bir istihdam fırsatı kazanacak

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