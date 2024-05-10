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KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

Geçim sıkıntısı yaşanılan son dönemler de vatandaşın en büyük sorunlarından birisi de işsizlik oldu. Bu haber iş arayanların yüzünü güldürecek. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 10.05.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 15:54
KPSS puan şartını sağlayan yaşadı! Üniversiteye büro personeli, kütüphaneci, güvenlik alınacak

İşsizliğin önüne geçmek adına kamu kurum ve kuruluşlarından ardı ardına istihdam haberleri geliyor. Detaylar haberimizde…

banka

YTÜ 22 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

Milyonlarca işsiz insan olmasına rağmen bir o kadar açık pozisyonlar mevcut. Bunlardan birisi de o banka tarafından açıklandı. Ayrıntılar haberimizde…

YTÜ 22 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

YTÜ, Resmi Gazete'de ve SBB Başkanlık Kurulu'nda yayımlanan duyuruyla büro personeli, kütüphaneci, güvenlik ve güvenlik personeli, destek personeli (temizlik personeli) ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru yapacak kişilerin genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir.

YTÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Başvuru yapacak adayların durumu; 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesinde şöyle deniyor: Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık yardımı alma hakkına sahip değildir.

Her iş unvanı için mesleki nitelikleri belirlediniz.

KONTENJAN DAĞILIMI

banka

işçi

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

YTÜ personel alımına ilişkin başvurular, 25 Nisan – 9 Mayıs 2024 tarihleri arasında üniversitenin insan kaynakları departmanına şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Posta yoluyla gönderilen başvuruların, belirtilen süreden sonra üniversiteye ulaşması durumunda kabul edilmeyeceği açıklandı.

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