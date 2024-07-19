KPSS puanı 60-65-70 olana başvurular açıldı! Mülakatsız kamu personeli alımı yapılacak

Devlet üniversitelerinde sözleşmeli 4/B kadroları için başvurular kabul ediliyor. Kayıt, koşullar ve tüm detaylara bu haberden ulaşabilirsiniz.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafınca 4/B sözleşmeli personel alım ilanı duyuruldu. Üniversite birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 ve KPSS P93 puanı başarı sıralaması sonucuna göre mülakat olmadan Mühendis ve Sağlık Teknikeri alımı başladı. Koşullar ise şu şekilde:

657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen koşulları bulundurmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ilgili suçlardan mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek vücut v e akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmama,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucunda herhangi bir problem çıkmaması,

Herhangi bir SGK'den emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olma,

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak

Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

Mühendis 1 (Erkek)

2022 senesi KPSS'den (P3) en az 80 puan almış olma.

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olma.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Etkili İletişim Stratejileri Sertifikası, ArGe Projeleri Eğitimi Sertifikası, ArGe ve İnovasyon Yönetimi Eğitimi Sertifikasını bulundurmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunmama.





Sağlık Teknikeri 1 (Erkek)

2022 senesi KPSS'den (P93) en az 80 puan almış olma.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olma.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Hijyen Eğitimi Sertifikası, İlk Yardım Eğitimi Sertifikası, Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikası, Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabulü Sertifikasına sahip olma.

İlanın son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olma.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlik ile ilişiği bulunma.

Sağlık Teknikeri 1 (Kadın)

2022 senesi KPSS'den (P93) en az 75 puan almış olma.

Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olma.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Sağlıkta İletişim Sertifikası, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi Sertifikası, Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikası, Enfeksiyondan Korunma Sertifikasına sahip olma.

İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olma.

Sağlık Teknikeri 1 (Kadın)

2022 senesi KPSS'den (P93) en az 60 puan almış olma.

Ağız ve Diş Sağlığı önlisans önlisans programından mezun olma.

İlanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi öncesinde alınmış olan Diş Hekimi Asistanlığı Sertifikası, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Eğitimi Sertifikası, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi Sertifikası, Radyolojide Yenilikler Sertifikasını bulundurma.

İlanın son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olma.

Başvurular Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kariyer Kapısı kamu işe alım servisi veya Kariyer Kapısı web sitesi aracılığıyla e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların 31.07.2024 tarihine kadar internet üzerinden yapılması gerekmektedir.