KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

Çanakkale Biga Belediyesi Memur Alımı: Şartlar ve Başvuru Bilgileri

Çanakkale Biga Belediyesi, memur alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. 29 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan ilana göre, belediye bünyesindeki eksik kadroları tamamlamak amacıyla teknik hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere iki memur alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar kapsamında birer jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisi pozisyonları için başvurular alınacak.

İşte, Çanakkale Biga Belediyesi'nin memur alımına dair başvuru şartları ve tüm detaylar:

KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

Çanakkale Biga Belediyesi, 5. dereceli kadrolar için iki mühendis alımı yapacağını açıkladı. İlgili kontenjan dağılımı şu şekildedir:

1 Jeoloji Mühendisi

1 İnşaat Mühendisi

Bu alımlar, teknik hizmetler sınıfında yapılacak olup, belirlenen kadrolar belediyenin ilgili birimlerinde görevlendirilecek. İlgili mühendislik alanlarından mezun olan ve KPSS şartlarını sağlayan adaylar, başvurularını Kasım ayında yapabilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Biga Belediyesi memur alımı için genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. İşte adaylarda aranan genel şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Yapılacak güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

Bu şartları taşıyan adaylar, başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştirebilecek.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Belediyenin mühendis kadroları için başvuru yapacak adaylarda aranacak özel şartlar ise şu şekildedir:

2024 KPSS'den lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Jeoloji Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği alanlarında en az 4 yıllık üniversite mezunu olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak.

Bu özel şartları sağlayan adaylar, memur alımı başvuruları için gerekli belgeleri tamamlayarak belediyeye şahsen başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Memur alımı başvuruları, Kasım ayı içinde yapılacaktır. Başvurular yalnızca şahsen kabul edilecek olup, posta veya internet üzerinden başvurular geçerli sayılmayacaktır. Adayların başvuru için belirtilen tarihler arasında belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 11 - 15 Kasım 2024

11 - 15 Kasım 2024 Başvuru Adresi: Sakarya Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, No:10, Biga - Çanakkale

MEMUR ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru sürecinin ardından adaylar, KPSS puanlarına göre sıralamaya tabi tutulacak. En yüksek puanı alan adaylar, sözlü veya yazılı sınavlara davet edilebilir. Ayrıca, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda olumlu sonuç alan adaylar, atanmaya hak kazanacaktır.

Biga Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu teknik hizmetler sınıfındaki bu kadrolara başvuru yapacak adayların, süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.