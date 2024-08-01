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KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2024 yılı için 88 memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS tercih kılavuzu ile açıklanan detaylar ve istenen belgeler hakkında bilgi almak için haberimizi okuyun.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:35
KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2024 yılı için memur alımı duyurusunu yayımladı. KPSS 2024/1 tercih kılavuzu kapsamında yapılan açıklamada, kurumun merkez ve taşra teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde 88 kişinin yerleştirileceği belirtildi. İşte TTK memur alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru için gereken belgeler.

TTK MEMUR ALIMI DUYURUSU

Türkiye Taşkömürü Kurumu, KPSS 2024/1 merkezi yerleştirme ile 88 memur alımı yapacağını ÖSYM'nin duyurular bölümünde açıkladı. Kurumun merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılacak personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde olacak.

personel alımı

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

TTK, yeraltı ve yerüstü işyerlerinde çalıştırılmak üzere çeşitli mühendislik ve teknikerlik pozisyonlarına alım yapacak. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir:

Maden Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

Makine Mühendisi

Harita Mühendisi

Çevre Mühendisi

Elektrik – Elektronik Mühendisi

Elektrik Teknikeri

Makine Teknikeri

Maden Teknikeri

Harita Teknikeri

SAĞLIK RAPORU ZORUNLULUĞU

Yerleştirilen teknik elemanlar için sağlık kurulu raporu zorunlu olup, bu raporun sadece Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden alınması gerekmektedir. Raporun sonuç kısmında “TTK’da yeraltı ve yerüstünde ………Mühendisi/Teknikeri olarak çalışır.” ibaresi bulunmalıdır. Diğer personellerden ise sağlık kurulu raporu istenmemektedir.

Belge teslim tarihi 1 Ağustos 2024 ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadardır. Bu duyuru, yerleşen adaylara tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir davet mektubu gönderilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

TTK memur alımı için başvuran adayların teslim etmesi gereken belgeler şu şekildedir:

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Diploma (E-Devlet çıktısı veya Islak İmzalı)

4 Adet Resim (Biyometrik) (Son 6 ay içinde çekilmiş)

Varsa SGK’ya tabi çalışılan sürelere ait hizmet belgesi

Kamuda 4B Sözleşmeli olarak çalışıp kurumumuza yerleşen adayların çalıştıkları kurumlardan ayrıntılı Hitap Hizmet Dökümü

Lise Diploması (Lisede hazırlık okuyanlar için)

2024/1 KPSS Merkezi Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)

Sağlık Kurulu Raporu (Yalnızca teknik pozisyonlar için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden alınacak)

Askerliğini yapanlar için Terhis Belgesi (Askerlik Şubesinden ıslak imzalı olarak alınacak)

YERLEŞME SÜRECİ

KPSS 2024/1 tercih kılavuzu ile yerleşen adaylar, belirtilen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak TTK'ya teslim etmelidir. Yerleştirme sürecinde istenen belgeler, adayların memuriyet sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına önem arz etmektedir. Belgelerin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesi, yerleşme sürecinin sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 2024 yılı memur alımı, kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. TTK'nın sunduğu bu istihdam imkanı, başvuru şartlarını yerine getiren adaylar için yeni bir kariyer başlangıcı olabilir. Adayların, belirtilen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak TTK'ya teslim etmeleri büyük önem taşımaktadır. 

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