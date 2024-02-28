KPSS puanı olana yüksek maaş ile TSE'de memur ve personel olma fırsatı! İstanbul, Ankara, Adana, Kocaeli...

TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), idari hizmet sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. İlan, 28 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. İlana göre, TSE 34 sözleşmeli personel alacak. Alınacak personeller, farklı meslek gruplarından ve farklı illerden seçilecek. Başvurular, 14 Mart 2024 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.







TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLAR NELER?

TSE sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtiliyor. Buna göre, adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumu olmaması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması gerekiyor.

Özel şartlar ise meslek gruplarına ve kadrolara göre değişiyor. Adayların, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirli puanları almış olması gerekiyor. Lise mezunları için KPSS P94, ön lisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranıyor. Ayrıca, mühendis kadroları için yabancı dil sınavı (YDS) şartı da bulunuyor. Adayların, son 5 yıl içinde yapılan YDS’den en az C düzeyinde puan almış olmaları gerekiyor.

TSE, 34 sözleşmeli personel alımı için şu kontenjanları belirledi:

13 Mühendis

1 Tekniker

2 Memur

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7 Odacı (Hizmetli)

TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

TSE, sözleşmeli personel alımını merkez ve taşra teşkilatında yapacak. Alım yapılacak iller şöyle:

Ankara

Gebze

İzmir

Bursa

İstanbul

Gaziantep

Kayseri

Adana

TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TSE sözleşmeli personel alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, BURADAKİadrese giriş yaparak, ilana başvuru yapabilecekler. Başvurular, 28 Şubat - 14 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru yapan adaylar, sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TSE’nin resmi internet sitesinde duyurulacak.









TSE sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

TSE sözleşmeli personel alımı için başvurular, 28 Şubat - 14 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TSE’nin resmi internet sitesinde duyurulacak.

TSE sözleşmeli personel alımı için hangi şartlar aranıyor?

TSE sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel ve özel şartlar aranıyor. Genel şartlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtiliyor. Özel şartlar ise meslek gruplarına ve kadrolara göre değişiyor. Adayların, KPSS ve YDS’den belirli puanları almış olması gerekiyor.

TSE sözleşmeli personel alımı hangi illerde yapılacak?

TSE sözleşmeli personel alımı, Ankara, Gebze, İzmir, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Adana illerinde yapılacak.

TSE sözleşmeli personel alımı için başvuru nasıl yapılacak?

TSE sözleşmeli personel alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/tse-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim adresine giriş yaparak, ilana başvuru yapabilecekler.