KPSS puanı olmayana iş kapısı açıldı! Büyükşehir Belediyesine personel alımı yapılacak

Başvurular, 29 Mayıs ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların, Özgeçmiş (CV) belgesiyle birlikte başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. İş arayanlar için ve özellikle belediyede çalışmak isteyenler için harika bir iş fırsatı! Peki başvuru şartları neler? İşte iş alımlarının ayrıntıları...

BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR





Başvuru yapacak adaylarda aranan nitelikler şu şekildedir:



Büro Personeli Alımı: Türk vatandaşı olmak, Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden birinden mezun olmak, sabıka kaydı bulunmamak, askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

Şoför Alımı: Lise veya dengi okul mezunu olmak.

Bilişim Uzmanı Alımı: İlgili üniversite bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Yeri ve İşlem Detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 Kamu Hizmet İşçisi alımı için başvurular, belirtilen süre içinde internet üzerinden yapılabilecektir. Başvuru kılavuzunda yer alan internet adresi üzerinden iş başvurularının tamamlanması gerekmektedir.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere şanslarını deneyebilirler.