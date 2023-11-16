KPSS puanına gerek yok! Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı yapıyor: Başvuru şartlarına dikkat

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Yürütme Kurulu (YTB) çalışanlarına yönelik iş ilanları yayımladı. 14 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete duyurusuna göre YTB bünyesinde yaşanan insan kaynağı sıkıntısının giderilmesi için çeşitli alanlarda personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşe alım, yazılı ve sözlü sınavla yapılacak olup, alanında uzman 10 kişi istihdam edilecektir.

Memur alımı için başvurular başladı!

Türkiye Yurtdışı Grup Grubu ve ilgili toplulukların memur alımına ilişkin başvurular bugün açıldı. Başvurular 14 Kasım 2023'teki duyurunun ardından açıldı. Bu nedenle adayların başvurularını 18 Aralık 2023'e kadar yapmaları gerekmektedir.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, Türkiye Yurtdışı ve İlgili Topluluklar Başkanlığı (Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online başvuru yapmaktadır.

Başvuru koşulları nelerdir?

YTB ​​Kültür Bakanlığı'nda memur alımı 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu çerçevesinde gerçekleşmektedir. 48 inci maddedeki niteliklere uygulanacak şartlar aranır. Ayrıca belirli eğitim nitelikleri, yaş ve YDS şartları da aranmaktadır.

Genel şartlar ve koşullar nelerdir?

- TC vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olunmamış olmak,

- Görevlerini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununun olmaması,

- Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuçlar elde etmek,

- Herhangi bir mahkumiyet kararı olmaması,

- Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlik ile ilgisinin bulunmaması gerekmektedir.

KPSS şartı yoktur. Yabancı Dil Sınav Koşulları (YDS):

YTB ​​memuru alımında KPSS şartı aranmamaktadır. KPSS'si olmayan memur alımına yönelik yabancı dil sınavı zorunludur. Ayrıntılar aşağıdadır.

Adayların bir yabancı dil sınavında en az (B) seviyesini sağlamış olmaları veya eşdeğer bir yabancı dil bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.





Yaş şartı:

Giriş sınavının yapıldığı yılın 1 Ocak tarihinden itibaren yaş şartlarını karşılayın. Bu, 1 Ocak 1979'da veya sonrasında doğmuş olmanız gerektiği anlamına gelir.

Egitim gereksinimleri:

Yukarıdaki tabloda yer alan fakültelerden en az dört yıllık eğitim veren diploma gerekmektedir.