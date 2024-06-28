KPSS puanına gerek yok! Lise, ön lisans, lisans mezunu kamu memuru alınacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne sözleşmeli personel alımına ilişkin tebliğ (657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi) yayımlandı. Üniversiteye bağlı birimlerde çalışmak üzere 2022-KPSS (B) grup sıralamasına göre yazılı ve/veya sözlü sınavsız olarak sözleşmeli personel alımı yapılacak

Memur alımı başvuru şartları

- 657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel şartları sağlamak,

- Çeşitli kararnamelerle kamu görevinden alınmamış olmak,

- Herhangi urum veya kuruluşunda 4/B maddesi kapsamında çalışmıyor olunması,

- Herhangi sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik, yaşlılık ve maluliyet yardımlarından yararlanamayan,

- Görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel olacak bedensel, zihinsel ve ruhsal sorunları bulunmamak.

- Başvurunun son gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış, gerekli ve kanıtlanmış mesleki niteliklere sahip,

Başvuru yapacak adayların KPSS 2022 sınavını geçmeleri ve yeterlilikte belirtilen KPSSP94 ve KPSSP93 puan kategorilerine sahip olmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli personel alımı genel şartları

* 4 Destek personeli (erkek/kadın) Ortaokul veya üzeri okul (lise veya dengi) mezunu. Başvurunun son günü 35 yaşını doldurmamış olmak.

* 2 Destek personeli (kadın) Ortaöğretim kurumunun (lise veya dengi) herhangi bir bölümünden mezun. Başvurunun son günü 35 yaşını doldurmamış olunması,

7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (5 erkek, 2 kadın) herhangi bir üniversite diploma programından mezun olunması. Başvurunun son günü 35 yaşını tamamlamış olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlere Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 5188 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Güvenlik Eğitim Kursunu başarıyla tamamlamış olunması. Son başvuru tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl geçerliliği olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sahibi olmak. Erkek adayların boyu en az 170 cm, kadın adayların boyu ise en az 165 cm'dir. Vardiyalı veya gece çalışmasında herhangi bir sakınca olmaması.

"Ordu Üniversitesi memur alımında aranan şartlar"

Adaylar, açık kontenjan sayısı kadar kontenjanlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Aynı ilan döneminde birden fazla ilan numarasıyla ilana başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Adaylar, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saatlerinin sonuna kadar) başvuru ve gerekli belgelerle birlikte doğrudan Yüksekokul İnsan Kaynakları Departmanına başvuruda bulunacaklardır. Son başvuru tarihi 9 Temmuz 2024'tür.

Ordu Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Kılavuzu















