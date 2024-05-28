KPSS şartı aranmıyor! En az ön lisans mezunları için TÜBİTAK personel alımı başladı

TÜBİTAK çalışanı alımı başvuruları kapanıyor. TÜBİTAK, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla farklı pozisyon ve niteliklerde 30 yeni çalışanın işe alınacağını duyurdu. Peki kimler başvurabilir? Hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte detaylar..

TÜBİTAK 30 personel alımına ilişkin kayıt süreci sona eriyor. Henüz başvurusunu göndermemiş olan adaylar yalnızca online başvuru yapabilirler.

Son kayıt tarihi: 23 Mayıs 2024

TÜBİTAK personel alımına ilişkin 14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre 30 yeni personel alımı yapılacak. Buna göre;

27 Bilimsel Programlar Uzmanı ile üzeri; Bu işlem 3 teknisyen ve diğer teknisyenler tarafından yapılacaktır.

Başvuru için hangi koşullar gerekli olacak?

Başvuru sahibinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, vatandaşlıktan çıkarılmamış olması, görevini yapmasına engel olacak sağlık sorununun bulunmaması, güvenlik soruşturması ile arşiv araştırmasından olumlu sonuç almış olması gerekmektedir. Ayrıca, erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamamış veya askerlik ile ilgili olması gerekmektedir.

"Alanına Göre Özel Şartlar"





Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 12 Kişi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olabilir veya 2023-2024 Bahar/Yaz öğretim yılı sonunda tamamlayabilir.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 4 Kişi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Haberleşme, Telekomünikasyon Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun veya 2023 -2024 bahar-yaz dönemi sonuna kadar tamamlanabilir.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 3 Kişi

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, bilgisayar bilimi ve yazılım, yazılım mühendisliği, bilgi sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve kontrol bilimi, kontrol mühendisliği bilgisayar kontrolü ve otomasyon, kontrol mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme bölümlerinin birinden mezun, veya Telekomünikasyon Mühendisliği. 2023-2024 bahar-yaz dönemi sonunda mezun olabilmek.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 5 Kişi

Bilgisayar mühendisliği, yazılım teknolojisi, bilgisayar teknolojisi ve yazılım, bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, kontrol ve bilgisayar mühendisliği, kontrol mühendisliği kontrol ve otomasyon, kontrol mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik bölümlerinin birinden mezun ve iletişim mühendisliği veya telekomünikasyon mühendisliği mezuniyeti.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 1 Kişi

Mühendislik Fakültesinin bölümlerinden birinden mezun olunması.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 2 Kişi

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, bilgisayar bilimi ve yazılım, yazılım mühendisliği, bilgi sistemleri mühendisliği, bilgisayar ve kontrol bilimi, kontrol mühendisliği bilgisayar kontrolü ve otomasyon, kontrol mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme bölümlerinin birinden mezuniyet veya Telekomünikasyon Mühendisliği.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler: 3 Kişi

1- T.C. Vatandaşı olunması, 2-Sabıka kaydının bulunmaması kamu haklarını kullanmasına ve kamu görevlisi olmasına engel olunmaması, 3-Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde bilgisayar teknisyeni olarak en az iki (2) yıl tecrübeye sahip olmak ve gerekli tecrübeyi işyerinden ve SGK'dan alınan belgelerle sunmak. 4- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması. 5- 30 yaşın altında olunması.