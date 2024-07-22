KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Belediye Personel A.Ş., çeşitli departmanlarda görevlendirilecek 49 yeni personel alımını duyurdu. Başvurular, 22 Temmuz 2024 tarihine kadar e-posta yoluyla yapılabilecek. Detaylı başvuru bilgileri ve pozisyonlar hakkında ayrıntılara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ARNAUTKÖY BELEDİYESİ'NDEN 49 KİŞİLİK İSTİHDAM FIRSATI





- Tahakkuk Personeli (6 kişi): Ön lisans mezunu, bilgisayar ve ofis programlarına hakim, diksiyonu düzgün, sağlık açısından elverişli ve İstanbul Arnavutköy'de ikamet eden erkek adaylar.

- Eğitmen (1 kişi): Radyo programcılığı deneyimine sahip, ön lisans mezunu, İstanbul'da ikamet eden ve sağlık açısından elverişli erkek aday.

- Teknisyen (1 kişi): Meslek yüksekokulu harita bölümü mezunu, İstanbul'da ikamet eden ve sağlık açısından elverişli personel.

- Tekniker (1 kişi): Meslek yüksekokulu harita bölümü mezunu, İstanbul'da ikamet eden ve sağlık açısından elverişli personel.

- Mimar (2 kişi): Mimarlık fakültesi mezunu, İstanbul'da ikamet eden ve sağlık açısından elverişli personel.

- Temizlik Personeli (3 kişi): Sağlık açısından elverişli, İstanbul'da ikamet eden bayan personel.

- Sağlık Personeli (1 kişi): Sağlık açısından elverişli ve İstanbul'da ikamet eden bayan personel.

- Danışma Personeli (1 kişi): Lise mezunu, bilgisayar ve ofis programlarına hakim, diksiyonu düzgün, sağlık açısından elverişli ve İstanbul'da ikamet eden personel.

- Fitness Eğitmeni (1 kişi): Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu veya öğrenim gören, sağlık açısından elverişli ve İstanbul'da ikamet eden erkek personel.

- Yüzme Eğitmeni (4 kişi): Beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu veya öğrenim gören, bayan adaylar için cankurtaran belgesi veya federasyon onaylı antrenörlük belgesine sahip, sağlık açısından elverişli ve İstanbul'da ikamet eden 2 erkek ve 2 bayan personel.

- Büro Personeli (2 kişi): En az ön lisans mezunu, büro yönetimi veya bilişim bölümü mezunu.

- Yol Bakım Personeli (11 kişi): En az ilköğretim mezunu.

- Peyzaj Mimarı (1 kişi): Peyzaj mimarlığı bölümünden mezun.

- Teknik Bakım Ustası (1 kişi): Mesleki yeterlilik sahibi.

- Arşiv/Veri Giriş Personeli (1 kişi): En az lise mezunu, bilişim ve ilgili bilimler veya bilgi ve belge yönetimi bölümü mezunu.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Arnavutköy Belediyesi’nin personel alımı iş ilanlarına başvurular başladı. Adaylar, başvurularını 22 Temmuz 2024 tarihine kadar online olarak e-posta adresi üzerinden yapabilecekler. Başvuru süreci ve kılavuzu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.