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KPSS şartsız iş arayanlar yaşadı! Bu kadrolara dolgun maaşla çalışacak personeller alınacak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yayımladığı yeni işe alım tebliğine göre 3 farklı işe tam zamanlı, kadrolu ve yarı zamanlı pozisyonlara toplam 10 işçi alımı yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 23:13
KPSS şartsız iş arayanlar yaşadı! Bu kadrolara dolgun maaşla çalışacak personeller alınacak!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden tam zamanlı diş hekimi, temizlik personeli, 3 erkek ve 5 yarı zamanlı tiyatro oyuncusu olmak üzere toplamda 10 işçi alımı yapılacak. İş başvuru süreci yazımızda yer almaktadır.

10 İşçi Personel Alımı İçin Başvuru Tarihleri

10 kişilik tam zamanlı ve yarı zamanlı Büyükşehir Belediyesi kadrosu için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, son başvuru tarihi 14 Mart 2024 dahil olmak üzere işe başvuru yapabilecek.

"10 yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışan için işe alım profili"

Sahne oyuncusu, temizlikçi ve diş hekimi alımı için ön kayıt süreci, belirlenen son başvuru tarihi içerisinde ön kayıt formunun doldurulması ile tamamlanabilmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 10 işçi alımı

Başvuru Şartları

Büyükşehir Belediyesinde çalışmak isteyen 10 işçi alımında aranan nitelikler:

Sahne oyuncularının işe alınması; Oyunculuk eğitimi veren bölümlerin oyunculuk bölümü öğrencisi veya mezunu olmak.

Diş Hekimi; Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olunması.

Temizlik personeli ve adayları için genel şartlar 18 yaşını doldurmuş olması, TC vatandaşı olması, erkek adayların askerlikle bir ilgilerinin olmaması gerekmektedir. Antalya ilinde çalışma ve ikamet şartlarını sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecektir. Uygun adaylarla iletişime geçilecektir.

Antalya Büyükşehir 10 işçi alımına nasıl kayıt olunur?

Antalya Belediyesi'ne atanmak üzere 10 işçi almak için başvuranlar, başvurularını Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine bizzat iş başvurusunda bulunarak yapabilirler.

AntalyaBüyükşehir Belediyesi'ne '10 İşçi Alımı' başvuru kılavuzuna https://media.iskur.gov.tr/81412/antalya-insan-kaynaklari-a-s-14-03-2024.pdfinternet adresinden ulaşabilirsiniz.

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