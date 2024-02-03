KPSS şartsız iş kapısı açıldı! Kızılay üniversite diplomasıyla geleni bu kadroya alacak!

Kızılay'dan Müjdeli Haber: Lisans Mezunları Dikkat! Yüksek Maaşlı Memur Alımı İlanı Yayımlandı, KPSS Şartı Yok!

Kızılay, resmi internet sitesinde dikkat çeken bir duyuru yayımlayarak bünyesindeki eksikliği gidermek için lisans mezunu personel alımına başlıyor. Başvuru şartları ve tarihleri merak edenler için detaylar haberimizde!

Kızılay'dan Yepyeni İlan: Ankara'ya Barınma Sektör Uzmanları Aranıyor!

Kızılay, Ankara'da istihdam edilmek üzere "Barınma Sektör Uzmanı" pozisyonunda personel alımı yapacak. Bu heyecan verici fırsatla, Kızılay ailesine katılmak isteyen adaylar için ayrıntılar belli oldu.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Kızılay'ın Barınma Sektörü için açtığı bu kadro, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden nitelikli adayları bekliyor. Peki, bu heyecan verici pozisyon için başvuru yapmak isteyenlerden neler bekleniyor?

Başvuruda Aranan Şartlar Neler?

Kızılay'ın Barınma Sektörü Uzmanı alımında adaylardan istenen kriterler arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunları olmama ve olumlu güvenlik soruşturması geçme gibi önemli detaylar bulunuyor. Bu özel pozisyona başvuruda bulunmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

Başvuru Süreci Detayları

Başvuru sürecinde adaylar, Kızılay'ın resmi internet sitesinden başvuru formuna ulaşabilir ve ilgili belgelerle birlikte başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru tarihleri ve detayları, Kızılay'ın resmi internet adresinde yer alacak.

İşte Kızılay'ın Aradığı Mesleki Özel Nitelikler:

Lisans Mezuniyeti: Adaylarda lisans diploması beklenirken, tercihen Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları aranan özel bir kriter olarak belirtilmiştir.

İyi Seviye İngilizce Bilgisi: Adaylardan, okuma, yazma ve konuşma alanlarında iyi seviyede İngilizce bilgisi istenmektedir.

MS Office ve SAP Kullanım Bilgisi: İyi düzeyde MS Office programları ve SAP kullanım bilgisine sahip adaylar aranıyor. Bu, pozisyonun gereksinim duyduğu teknik yetkinlikleri ifade etmektedir.

İlgili Alanda İş Deneyimi: Kızılay, ilgili alanda tercihen 5 yıl iş deneyimine sahip adayları değerlendirecek. Bu, pozisyonun uzmanlık gerektirdiğini vurgulamaktadır.

Planlama ve Organizasyon Becerileri: Adaylardan, planlama, organizasyon, gözlem ve raporlama becerileri isteniyor.

İyi İletişim ve İlişki Yönetimi: İletişimi kuvvetli ve ilişki yönetimi becerisine sahip adaylar, Kızılay'ın aradığı profili oluşturuyor.

Zaman Yönetimi ve Sonuç Odaklılık: Adaylardan, zamanı etkin kullanabilme ve sonuç odaklı çalışabilme yetenekleri bekleniyor.

Stres Yönetimi: Kızılay, stres yönetimine sahip adayları tercih ediyor.

Proje Yönetimi Bilgisi ve Deneyim: Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ilişkin proje yönetimi bilgisi ve deneyimi olan adaylar, pozisyon için avantajlı kabul edilecek.

Seyahat Engeli ve Sürücü Belgesi: Adaylarda seyahat engeli bulunmamalı ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları isteniyor.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olmaları aranan kriterler arasında yer alıyor.

Bu niteliklere sahip olan adaylar, Kızılay'ın bu özel pozisyonu için başvurularını gerçekleştirebilirler.

KPSS Şartsız İlan: Kapılar Herkese Açık!



Kızılay'ın KPSS şartı aramadan yapacağı personel alımı, birçok aday için müjdeli bir haber niteliğinde. Bu adım, başvuruda bulunacak adaylara eşit ve adil bir fırsat sunmayı amaçlıyor.

Başvurular Başladı, Acele Edin!

Kızılay'ın personel alımı başvuruları, ilanın 26 Ocak 2024 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte hızla başladı. Başvuru süreci ise 9 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında başvurular, yalnızca internet üzerinden alınacak. Adaylar, Kızılay'ın resmi web sitesi üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecekler.