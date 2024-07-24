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KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Merkez Bankası personel alımı müjdesini duyurdu! Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:22
KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı için önemli bir duyuru yaptı. İzmir'deki Özdere Naim Talu Eğitim Seminer ve Dinlenme Sitesi'nde görevlendirilmek üzere, KPSS şartı aramadan personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu özel alım, çeşitli pozisyonlar için toplamda 11 kişiyi kapsayacak. İş arayanlar için bu fırsat, Merkez Bankası'nın iş gücü ihtiyacını karşılamak adına sunduğu önemli bir şans olarak değerlendiriliyor.

Alım yapılacak pozisyonlar arasında 3 Engelli Garson, 1 Şoför, 1 Teknisyen, 1 Çamaşırhane Personeli, 2 Garson, 1 Temizlik Personeli ve 2 Gıda Destek elemanı bulunuyor. Bu pozisyonlar, adayların çeşitli alanlarda yeteneklerini ve tecrübelerini kullanabilecekleri fırsatlar sunuyor. Her bir pozisyon için gerekli nitelikler ve deneyimlerin, iş ilanında belirtildiği şekilde karşılanması bekleniyor.

merkez bankası

Başvurular, İzmir ilinin Menderes, Selçuk, Gaziemir ve Seferihisar ilçelerinde ikamet eden adaylar için açılmıştır. Bu, yerel iş gücünün desteklenmesi ve bölgesel istihdamın artırılması amacıyla yapılmış bir düzenlemedir. Başvuracak adayların, ilgili pozisyonlara uygun tecrübe ve belgelere sahip olmaları, başvurularında avantaj sağlayacaktır.

Başvurular, 22 Temmuz 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adaylar, başvurularını şahsen veya posta yoluyla Çukuraltı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:297, Menderes/İZMİR adresine yapabilirler. Bu süreç, iş arayanlar için Merkez Bankası'na adım atma fırsatını değerlendirmeleri açısından kritik bir dönem olacaktır.

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