KPSS’siz güvenlik görevlisi alımı için başvurular başladı: İşte hastane ve sağlık kuruluşları listesi

Hastane Güvenlik Görevlisi Alımı Başladı!

Hastanelere ve sağlık kuruluşlarına KPSS’siz güvenlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara göre, farklı illerde özel hastanelerde görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi alınacak. Adaylar, başvuru koşullarını ve tarihlerini ilanlardan inceleyebilirler.







Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayınlanan personel alımları, özel hastanelerde istihdam edilecek adaylar için fırsatlar sunuyor. Başvuruların başladığı bu ilanlar, sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir kaynak olabilir. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar şu şekilde;





Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yayınlanan ilanlara göre, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İlanlara göre, alınacak güvenlik görevlilerinin şu şartları taşıması gerekiyor:



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'na kayıtlı olmak,

Atanacağı görevi yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.

Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

Gece-gündüz vardiyalı olarak çalışabilecek olmak,

Tercihen sağlık alanında tecrübe sahibi olmak,

Diksiyonu düzgün, sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olmak,

Kendisine verilecek görevi düzenli şekilde yapabilecek olmak,

Söz konusu personel alımlarına süresi içinde başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

HASTANE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Hastane güvenlik görevlisi alımı başvuruları, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden yapabilirler:

BURADAKİ adrese girin.

Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.

Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.





Yukarıdaki gibi aradığınız pozisyon yazan kısmına, başvuru yapmak istediğiniz kadroyu yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

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Hastane güvenlik görevlisi alımı nasıl yapılır? Hastane güvenlik görevlisi alımı, İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılır. Adaylar, ilgili ilanları arayarak, başvuru şartlarını ve tarihlerini öğrenebilirler.

Hastane güvenlik görevlisi alımı için KPSS şartı var mı? Hastane güvenlik görevlisi alımı için KPSS şartı yoktur. Adayların özel güvenlik kimlik kartına sahip olması ve diğer şartları taşıması yeterlidir.

Hastane güvenlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak? Hastane güvenlik görevlisi alımı, farklı illerde yapılacaktır. Adaylar, İŞKUR resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlardan, hangi illerde alım yapılacağını görebilirler.