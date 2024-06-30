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KPSS'siz, tecrübesiz personel alımı var! Belediye yeni personellere kapıları açtı

Tecrübesiz personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 10:16
KPSS'siz, tecrübesiz personel alımı var! Belediye yeni personellere kapıları açtı

KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TECRÜBESİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan son duyurulara göre çay bahçeleri için 4 Garson, 5 Temizlik Görevlisi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartlarını taşımaları gerekiyor. 

tecrübesiz personel alımı

Başvurular gereken belgelerle birlikte Çanakkale Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No 37 adresine şahsen giderek 28 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar belirli süre haftada 45 saat çalışacak şekilde alınacak. Çanakkale ilinde yer alan kurumda çalışacak adaylar tecrübe şartı olmadan işe girerek hem deneyim kazanabilecek hem de istihdamları sağlanmış olacak. 

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