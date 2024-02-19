KPSS'siz yüksek maaş ile işçi alım fırsatı: TCDD personel alım ilanını şimdi açtı Ankara, İzmir, Kocaeli, Malatya...

TCDD 95 KAMU İŞÇİSİ ALACAK! BAŞVURU DETAYLARI BURADA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için 95 kamu işçisi alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, İŞKUR üzerinden online veya şahsen başvuru yapılacak şekilde gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Alımlar kura yöntemiyle yapılacak ve KPSS şartı aranmayacak.





TCDD, KAMUYA ALINACAK İŞÇİ KADROLAR VE ŞEHİRLER

TCDD, 95 kamu işçisi alımı için ilanını İŞKUR üzerinden yayınladı. Alımlar, farklı illerde çalıştırmak üzere şu kadrolarda yapılacak:

12 kaynakçı (oksijen ve elektrik),

69 makine bakımcı

14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi)

Alımlar, şu şehirlerde gerçekleştirilecek:

Kocaeli,

Ankara,

İzmir,

Sivas,

Malatya,

Adana,

Çankırı,

Afyonkarahisar,

TCDD, KAMUYA ALINACAK İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI

TCDD, kamu işçisi alımı için adaylardan genel ve özel nitelikler arayacak. Genel nitelikler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.

Özel nitelikler ise alınacak kadrolara göre değişiklik gösterecek. Bu kapsamda, makine teknisyeni, makine bakımcısı ve kaynakçı alımı için şu şartlar aranacak:

Makine Teknisyeni Moto Markine Bölüm, Şartları:

Meslek Yüksek Okulu mezunu olup alımlar, Otomotiv Teknolojisi, Makine Motor, Motor, Motor Otomotıv, Oto Elektrik ve Elektroniği, Otobüs Tamir ve Bakım, Otomotiv, Otomotiv Endüstrisi, Otomotiv Metep, Otomotiv Tasarım ve İmalat İş Makineleri Operatörlüğü,

Meslek Lisesi olanlar için, Motor, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarım, Motor(dizel), İş Makineleri Operatörlüğü

Makine Bakımcısı Şartları:

Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar için, Makine, İş Makineleri, Makine Teknisyenliği, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Tesviye Raylı Sistemler Makine Teknolojisi ,Mekatronik İş Makineleri Operatörlüğü,

Meslek Lisesi mezunları için, Makine, Tesviye, İş Makineleri Operatörlüğü, Raylı sistemler Makine, Mekatronik

Kaynakçı Alımı Şartları:

Meslek Yüksek Okulu mezunu olanlar; Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık, Kaynak Metalurji Metal İşleri, Metalurji ve Malzeme Metalurji, Malzeme,

Meslek Lisesi mezunları için; Metal İşleri Kaynakçılık,

TCDD, KAMUYA ALINACAK İŞÇİ KONTENJAN DAĞILIMI

TCDD, 95 kamu işçisi alımı için şehirlere göre kontenjan dağılımını da ilanında belirtti. Buna göre, şehirlere göre alınacak işçi sayısı şöyle:

Kocaeli: 12 kaynakçı, 9 makine bakımcı, 3 makine teknisyeni

Ankara: 10 makine bakımcı, 2 makine teknisyeni

İzmir: 10 makine bakımcı, 2 makine teknisyeni

Sivas: 10 makine bakımcı, 2 makine teknisyeni

Malatya: 10 makine bakımcı, 2 makine teknisyeni

Adana: 10 makine bakımcı, 2 makine teknisyeni

Çankırı: 5 makine bakımcı, 1 makine teknisyeni

Afyonkarahisar: 5 makine bakımcı, 1 makine teknisyeni

TCDD, KAMUYA ALINACAK İŞÇİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

TCDD, 95 kamu işçisi alımı için başvuruları 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında kabul edecek. Başvurular, İŞKUR üzerinden online veya şahsen yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, BURADAKİ adrese girerek ilan numarasını aratması ve başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuruların ardından, kura çekimi yapılacak ve asıl ve yedek listeler ilan edilecek. Kura sonucunda asıl olarak belirlenen adaylar, sözlü sınava çağrılacak.

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TCDD 95 işçi alımı ne zaman yapılacak? TCDD 95 işçi alımı için başvurular 19-23 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TCDD 95 işçi alımı için KPSS şartı var mı? TCDD 95 işçi alımı için KPSS şartı aranmayacak. Alımlar kura yöntemiyle yapılacak.

TCDD 95 işçi alımı için başvuru adresi nedir? TCDD 95 işçi alımı için başvuru adresi için BURAYA TIKLAYIN