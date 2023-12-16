KPSS sonuç belgesini getirene o üniversitede iş verilecek!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, çeşitli kadrolara yapılacak olan 168 sözleşmeli personel alımı için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. Üniversitenin resmi duyurusuna göre, en az ortaöğretim mezunları arasından gerçekleştirilecek olan personel alımı, çeşitli birimlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak.

Açıklamada, başvuruların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen özel şartlar doğrultusunda değerlendirileceği belirtilmiştir. Başvuracak adaylardan, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmiş olmaları, lisans, önlisans ve lise mezunları için uygun puan türlerine sahip olmaları beklenmektedir.





Başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler arasında başvuru formu, mezuniyet belgesi, 2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, sertifika veya belge, ve tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için çalışma belgesi ve SGK dökümü yer almaktadır.

Adaylardan, çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun olmaması, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamış olmaları gibi genel şartlar aranmaktadır.

Başvuruların şahsen yapılması gerektiği belirtilmiş olup, başvurular sırasında gerçeğe aykırı belge verenlerin yasal işlemle karşılaşabileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, üniversitenin gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere tamamlanmış şekilde yapılması ve adayların belirtilen şartları sağlamaları beklenmektedir.