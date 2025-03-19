Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Geleceğe Miras Projesi Açıklamaları

Gökhan Yazgı, Geleceğe Miras Projesi'nin önemine ve gelecekteki hedeflerine dair detaylı bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:07
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Geleceğe Miras Projesi Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Geleceğe Miras Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılacak kazı, restorasyon ve çevre düzenlemelerinin, Türkiye’nin kültür turizmindeki payını artıracağını belirtti. Yazgı, projeye entegre edilen 224 kazı alanı ile ülkenin kültürel mirasının korunmasına ve tanıtımına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Geleceğe Miras Projesi Nedir?

Yazgı, Geleceğe Miras Projesinin tüm aşamalarının tamamlanmasıyla, arkeolojik alanların büyük çoğunluğunda kazı ve restorasyon işlemlerinin tamamlanacağını vurguladı. "Son 60 yılda yapılan çalışmalara eşdeğer bir ilerlemeyi dört yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diyerek projeye olan güvenini dile getirdi.

Gece Müze Uygulamaları Yüz Binlerce Ziyaretçi Ağırladı

Gece müzeciliği uygulamasıyla ilgili olarak Yazgı, "Bu alanda 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık" dedi. Olympos, Syedra, Perge ve Aspendos gibi önemli antik kentlerde gerçekleştirilen bu uygulamaların büyük beğeni topladığını dile getirdi.

2024 İçin 6 Milyar Lira Bütçe

Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki 2024 faaliyetleri için ayrılan bütçenin 6 milyar lira olduğunu belirten Yazgı, 2024 yılında yapılan bilimsel arkeolojik çalışmaların 2 binden fazla uzmana istihdam sağladığını ve 6 binden fazla arkeolojik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca, yürütülen restorasyon ve çevre düzenleme faaliyetlerinde 33 uygulama işinin başlatıldığını ve 9'unun tamamlandığını vurguladı.

Yazgı, Geleceğe Miras Projesi'nin tamamlanmasıyla Türkiye'nin dünya çapında kültür turizminden alacağı payın önemli ölçüde artırılacağını ifade etti. Proje ile yeni kültür rotaları ve destinasyonlarının oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Milli Kütüphane'de düzenlenen, Geleceğe...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Milli Kütüphane'de düzenlenen, Geleceğe Miras projesinin birinci yılının değerlendirildiği "Geleceğe Miras Kazı Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Milli Kütüphane'de düzenlenen, Geleceğe...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (ortada), Milli Kütüphane'de düzenlenen, Geleceğe Miras projesinin birinci yılının değerlendirildiği "Geleceğe Miras Kazı Başkanları Toplantısı"na katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı'dan Geleceğe Miras Projesi Açıklamaları
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