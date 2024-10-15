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Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 Sözleşmeli Sanatçı Alımına Çıkıyor

Devlet Opera ve Balesi, 175 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak. Detaylar Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:10
Kültür ve Turizm Bakanlığı 175 Sözleşmeli Sanatçı Alımına Çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Yeni Sanatçı Alım İlanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü aracılığıyla 175 sözleşmeli sanatçı alacağını duyurdu. Bu alım, Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre gerçekleştirilecek.

İstihdam Süreci ve Pozisyonlar

Alım, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Bu kadrolar için 166 sanatçı, solist ve teknik personel alınacak. Bunlardan 9'u yabancı uyruklu olacak şekilde toplam 175 sanatçı istihdam edilecektir.

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Adayların, belirlenen pozisyonlar için başvuruda bulunmaları ve gerekli şartları sağlamaları gerekiyor. Detaylı bilgi ve başvuru koşulları, resmi duyurular üzerinden takip edilebilir.

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