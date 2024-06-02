Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz yeni personellerini arıyor! İşte başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan son duyurulara göre Bakanlık bünyesine Aşçı, 83 Beden İşçisi, 5 Bekçi, 4 Şoför kadrolarına sürekli işçi alımı yapılacak. Başvurular 27 Mayıs ile 30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Adaylar Sart Amerikan Hafriyat Kazı Başkanlığı bünyesinde çalışacak.





Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, ikametgah belgesi, adli sicil kaydı belgesi, iş deneyimi belgesi ve sağlık raporu belgelerini biraz etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması, 18 yaşını tamamlaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, eski eser kaçakçılığı yasa dışı araştırma ve satış işlemleri ile ilgili bir durumu olmaması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular Sart Mahallesi Mahmut Bey Caddesi No 68 Salihli Manisa adresine şahsen yapılacak.