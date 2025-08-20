Kültür Yolu Festivali'nde Filistinli Öğrenciler Erzurum Atölyelerini Keşfetti

Erzurum'da öğrenim gören Filistinli öğrenciler, Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Kalesi önündeki atölyelerde çeşitli sanatsal etkinliklere katıldı.

Festival ve katılım

Kentte Atatürk Üniversitesi bünyesinde Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitim alan 40 Filistinli öğrenci, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali programında çeşitli etkinliklere dahil oldu.

Atölyelerde öğrenme ve paylaşma

Festival kapsamında oluşturulan atölyelerde öğrenciler hem yeni hobiler öğreniyor hem de el sanatları ile vakit geçiriyor. Atölyelerde karikatür, hat çizimi, ebru, seramik ve kaligrafi gibi geleneksel ve çağdaş sanat uygulamaları sanatçılardan öğrenildi.

Canan Şimşek, atölyelerin Erzurum Kalesi önündeki eski evlerin sanat mekânına dönüştürüldüğünü belirterek, "İki tane Filistinli kızımız geldi. 'Ben bunları denemek istiyorum' dedi. Nerelisiniz diye sorduğumda 'Filistinli' dedi. Bunları yapmak size nasıl geliyor? diye sorduğumda 'Çok iyi geliyor' diye bir tepki verince, diğer öğrencilerimizi de getirmeye karar verdik. Bu şekilde de öğrencilerimizi burada misafir ettik." ifadelerini kullandı.

Sanatla dayanışma

Orhan Durmuş, Filistinli öğrencilere kaligrafi öğrettiğini aktararak, "Sanatın bütünleştirici özelliğini kullanarak Erzurum'a gelen misafirlerimize sanatımızı tanıtırken bugün de Filistinli kardeşlerimiz atölyemizi ziyarete geldiler. Bu kapsamda ben de sanatımı konuşturarak hem Filistinlilere destek verdiğimizi, gönül bağımızın ve din bağımızın hep süreceğini ifade etmesi açısından Filistin yazısı tasarımı yapmaya çalıştım." dedi.

Öğrencilerin görüşleri

Etkinliklere katılan Jehad Alghandour yeni şeyler öğrendiklerini belirtirken, Mohammed Murtaja organizasyon için teşekkür etti.

