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Kulyas 2: Zikr-i Ayin Filminin Göz Alıcı Galası Gerçekleşti

Kulyas 2: Zikr-i Ayin filminin galası, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı. Yönetmen Yunus Şevik projenin detaylarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 23:35
Kulyas 2: Zikr-i Ayin Filminin Göz Alıcı Galası Gerçekleşti

Kulyas 2: Zikr-i Ayin Filminin Gala Etkinliği

İki yıl sürede çekilen Kulyas 2: Zikr-i Ayin filminin galası, geçtiğimiz gün Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Korku türündeki bu dikkat çekici yapım, izleyicilerin ilgisini çekti.

Film Ekibi ve Proje Detayları

Filmde Can Yavuz, Cihan Yıldız, Fatih Uçar, Ayşe Ekinci, Seda Başayvaz, Gözüm Pul, Muharrem Fındıcak ve Aynur Mutlucan rol alıyor. Galada filmin yönetmeni ve yapımcısı Yunus Şevik, filmin önceki yapım Kulyas: Lanetin Bedeli'nin devamı olduğunu belirtti.

Şevik, projenin oldukça iddialı olduğunu vurgulayarak, filmin 37 farklı mekanda çekildiğini ifade etti. Bu mekanların 6-7 tanesinin ABD'de bulunduğu ve Guinness Dünya Rekorları'na başvuru yapıldığını belirtti. Şevik, "Korku alanında dünyada böyle bir proje yok. Film, 4 mevsimde 2 yıllık bir süreçte meydana geldi," dedi.

Yaratıcı Çalışma Süreci

Filmin senaristi Esma Şevik, filmdeki bazı sahnelerin rüyalarından esinlenerek oluşturulduğunu belirtirken, "Ortaya çok mükemmel bir film çıktı. Yani sürükleyici, hiç tansiyon düşmüyor," şeklinde konuştu.

Başrol oyuncularından Can Yavuz, derviş rolü için 8 ay boyunca sakal ve saçını uzattığını vurgularken, filmdeki çalışma detaylarına da değindi. Yavuz, Kars'taki sahnelerde yer aldığını ama ABD sahnelerinde bulunamadığını kaydetti.

Ses Tasarımı ve Müzik Süreci

Filmin müziklerini üstlenen Gökçe Kuran, projenin ses tasarımında Hollywood ile işbirliği yaptıklarını aktardı. Kuran, "Korku filmi müziği hazırlamak, normal müzik yazımını zorlaştırabiliyor. Ses tasarımı 6 ay sürdü," diyerek sürecin zorluğuna dikkat çekti.

Film Hakkında

Kulyas 2: Zikr-i Ayin filminin konusu, 18. yüzyılda Rus Çarı Nikola'nın hasta oğlu için Kars'ta yaptırdığı Katerina Köşkü'nde başlayan korkunç bir lanet etrafında şekilleniyor. Bu lanet, Helen'in yaptığı yasak büyülerle yeniden canlanırken, Helen’in İstanbul’dan Kars’a, oradan ABD’ye uzanan karanlık mücadelesini anlatıyor.

İki yıl sürede çekilen "Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin galası, Biletinial Torun Center...

İki yıl sürede çekilen "Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin galası, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Filmde Can Yavuz, Cihan Yıldız, Fatih Uçar, Ayşe Ekinci, Seda Başayvaz, Gözüm Pul, Muharrem Fındıcak ve Aynur Mutlucan rol alıyor.

İki yıl sürede çekilen "Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin galası, Biletinial Torun Center...

İki yıl sürede çekilen "Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin galası, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Filmde Can Yavuz, Cihan Yıldız, Fatih Uçar, Ayşe Ekinci, Seda Başayvaz, Gözüm Pul, Muharrem Fındıcak ve Aynur Mutlucan rol alıyor.

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