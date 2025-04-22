DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,95 0,56%
ALTIN
4.244,14 -0,91%
BITCOIN
3.388.487,6 -1,54%

Küpkaya Kanyonu, Ziyaretçilerini Bekliyor: Doğa Harikası Yeniden Canlandı

Küpkaya Kanyonu, karların erimesiyle canlanarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya hazır!

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:04
Küpkaya Kanyonu, Ziyaretçilerini Bekliyor: Doğa Harikası Yeniden Canlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Küpkaya Kanyonu, doğaseverler için kapılarını açıyor. Kardeşler Mahallesi'nde yer alan bu eşsiz kanyon, karların erimesiyle birlikte yeniden hayat buldu ve dron ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenen kayaları ve muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, burada balık tutma, kano yapma ve yüzme gibi çeşitli sportif aktivitelerin keyfini çıkarabilir.

Bölgedeki karların erimesiyle su seviyesi yükselen kanyon, her sezon hem macera tutkunlarını hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğasının eşsiz güzelliği ile görenleri büyüleyen Küpkaya Kanyonu, doğa amantesi gezginler için mutlaka görülmesi gereken bir nokta.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz...

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz...

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Dolu Bir Etkinlik
2
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
3
Roketsan yüksek maaşla binlerce personel alacak! Yaş ve boy şartına uyanlara müjde
4
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Masal Şatosu' Müzikalini Sahneleyecek
5
24 Kadın Korosu Ankara'da Buluşuyor!
6
TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı