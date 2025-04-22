Küpkaya Kanyonu, Ziyaretçilerini Bekliyor: Doğa Harikası Yeniden Canlandı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bulunan Küpkaya Kanyonu, doğaseverler için kapılarını açıyor. Kardeşler Mahallesi'nde yer alan bu eşsiz kanyon, karların erimesiyle birlikte yeniden hayat buldu ve dron ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki Küpkaya Kanyonu, akıntılarla şekillenen kayaları ve muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, burada balık tutma, kano yapma ve yüzme gibi çeşitli sportif aktivitelerin keyfini çıkarabilir.

Bölgedeki karların erimesiyle su seviyesi yükselen kanyon, her sezon hem macera tutkunlarını hem de yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğasının eşsiz güzelliği ile görenleri büyüleyen Küpkaya Kanyonu, doğa amantesi gezginler için mutlaka görülmesi gereken bir nokta.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor. Eşsiz doğasıyla görenlerin ilgisini çeken kanyon, dronla havadan görüntülendi.