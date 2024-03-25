Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Yerel yönetimlerde görev yapacak kadrolu memurlar idari personel olarak istihdam edilmektedir. Tam zamanlı ve kadrolu kamu hizmeti pozisyonları için başvuru süreci başlatıldı.

İŞKUR Kadrolu İşçi Alımı

Çorum İskilip Belediyesi'ne iki tam zamanlı büro personeli alımı için başvurular 25 Mart 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Tam zamanlı istihdam için nereye başvurabilirim?

Çorum İskilip Belediyesi iki tam zamanlı idari personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını İŞKUR hizmet noktası, 170 numaralı telefon ve İŞKUR resmi internet sitesinden gerçekleştirebilirler.





Büro istihdamına başvuru şartları nelerdir?

Çorum İskilip Belediyesi'ne kadrolu memur olarak görev yapmak üzere iki büro çalışanı alımı için başvuru şartları: şöyledir;

En az lise diploması veya eşdeğeri yeterliliğe sahip diploma,

En fazla Lisans mezunu olunması,

18 ile 50 yaş arası olunması,

Görüşme yapacak kişilerden istenen belgeler doğrudan Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletilecektir. Belgeler noter çekilişinden önce teslim edilecektir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar çekilişe veya noter huzurunda yapılacak mülakata katılamayacaklardır.

Mülakata katılan adayların duyurusu kurumun internet sitesinden yapılacaktır. İŞKUR İş ilan numarası (00008156550)