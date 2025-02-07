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Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Kurtalan'daki kamu çalışanlarına Yapı Kredi Bankası 76.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Promosyon miktarları rekora koşuyor!

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:04
Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Kurtalan'da İş Veren Yükselen Promosyon Miktarları

Türkiye'deki banka promosyonları, çalışanların maaşlarına ek bir destek olarak önemli bir yer edinmiş durumda. Özellikle bankalar arasındaki rekabetin artması, promosyon miktarlarını yükseltirken, son dikkat çeken hamle Siirt'in Kurtalan ilçesinden geldi. Yapı Kredi Bankası, kamu çalışanlarına 76.000 TL'lik bir promosyon ödemesi gerçekleştirdi.

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan Promosyon Açıklaması

Kurtalan Kaymakamlığı, emekli ile başlayan promosyon sürecinin artık çalışanlar için de geçerli olduğunu duyurdu. Bankalarla yapılan 3 yıllık sözleşmelerle birlikte emekliler için promosyonlar 25.000 TL’ye kadar yükselirken, çalışanlar için bu miktarın 80.000 TL üzerine çıktığı bildirildi. Aylık duyurulan promosyon ihaleleri, birçok kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeleri kapsıyor.

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Yapı Kredi İle Anlaşma

Kurtalan'daki bu rekor promosyon anlaşması, Yapı Kredi Bankası ile imzalanmış durumda. Kaymakamlığın açıklamasına göre, anlaşma kapsamında 1323 kamu personeli, üç yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi'den almayı taahhüt ederek bu yüksek promosyondan yararlanacak.

Kaymakam Serin'den Açıklama

Kaymakam Serin, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Bu süreçte en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası ile yaptığımız anlaşma için mutluluk duyuyorum. Tüm personelimize hayırlı olmasını dilerim,” ifadelerini kullanarak, bu gelişmenin önemli olduğunu vurguladı.

Bankalar ile SGK arasında süren görüşmelerin ardından, emekli promosyonlarına yapılacak olası zamların da müjdelerinin kısa sürede gelebileceği belirtiliyor.

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