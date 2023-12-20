Kurumuş ıslak mendilleri sakın atmayın! Bu yöntemle tekrar tekrar kullanabileceksiniz!

KURUYAN ISLAK MENDİLİ TEKRAR KULLANMAK MÜMKÜN MÜ?

Hemen hemen herkesin başına gelmiştir. Kuruyan ıslak mendiller genellikle kuruduklarında kullanılmayacağı düşünülerek çoktan çöpe atılıyor. Ancak bu yöntemleri kullanarak ıslak mendilleri tekrar kullanabilirsiniz. İşte kuruyan ıslak mendilleri tekrar kullanma yöntemleri….





Oldukça pratik ve kullanışlı olan ıslak mendiller artık hayatımızın her alanında sıkça kullanılıyor. Ama bazen ıslak mendilimizde ağzı açık kaldığı için kuruyabilir. İşte bu gibi durumlarda bu ıslak mendilleri atmak yerine yeniden kullanabilirsiniz. İşte detaylar….

ISLAK MENDİLİ SUYLA NEMLENDİRME:

Kuruyan ıslak mendili tekrar kullanabilmek için yapılacak ilk yöntem ıslak mendilin üzerine su döküp nemlendirmek. Bu yöntemle ıslak mendiliniz tekrar kullanıma hazır olacak .

SPREY KULLANMAK

Kuruyan ıslak mendilin üzerine bir temizlik spreyi sıkarak ıslak mendili bir bez olarak da kullanabilirsiniz. Bu yöntemle oluşan kir ıslak mendille arınacaktır.

ISLATMA YÖNTEMİ KULLANMAK

Eğer ıslak mendiliniz kuruduysa su dolu bir kap içerisine ıslak mendili atarak bir süre bekleyin ve mendillerin suyu çekmesini sağlayın. Daha sonra ise suyun fazlası sıkarak ıslak mendilden uzaklaştırılır bu sayede de ıslak mendilinizi tekrar kullanabilirsiniz.

ÖZEL NEMLENDİRİCİLER KULLANMAK

Piyasada bulunan nemlendiricileri kullanarak da kuruyan ıslak mendilinizi tekrar kullanılır hale getirebilirsiniz.

ISLAK MENDİL NASIL YAPILIR

Kuruyan ıslak mendilleri kullanarak yerine kendinize yeni ıslak mendil de yapabilirsiniz. Kuruyan ıslak mendili su dolu bir kabın içinde bekleyip kullanacağız yere göre ya üzerine bebek şampuanı ya da temizlik spreyi katabilirsiniz.