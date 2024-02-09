Kuruyan veya lezzetsiz mandalinalar mı? İşte Onları Değerlendirebileceğiniz Yollar

Sulu ve taze, mandalinalarımızı bu şekilde seviyoruz. Ancak maalesef arada bir kurumuş veya lezzetsiz bir örnek oluyor. Ya da daha da kötüsü, tüm file beklentileri karşılamıyor. Atmak çok yazık, çünkü onları elden tüketmekten başka bir şekilde kullanarak israf etmek zorunda değilsiniz.



Mandalina Suyu

Belki mandalinanız biraz kurumuş veya lezzetsiz olabilir, ancak suyunu hala değerlendirebilirsiniz. Sıkıp sonra biraz şeker veya isteğe bağlı olarak şurup ekleyerek daha fazla lezzet kazandırabilirsiniz. Ya da başka bir meyvenin suyuyla karıştırabilirsiniz. Ayrıca smoothie içinde de kullanabilirsiniz.

Salata Sosu





Bir salata için, mandalina suyunu (marul veya zeytin) yağ, sirke ve tuz içeren bir sos içine hafif ekşi bir katkı olarak kullanabilirsiniz. Tat derinleşmesi için isteğe bağlı olarak biraz şeker ekleyebilirsiniz.

Marmelat

Marmelat, narenciye meyvelerinin su, şeker ve kabuk parçaları ile pişirilerek yapılır. Uzun süre kaynatılarak doğru kıvama gelir. Dolayısıyla, biraz kurumuş mandalina dilimlerini tarife eklemekte hiçbir sakınca yoktur. Marmelat ekmek üzerinde tüketilebileceği gibi peynirle de iyi gider. Yoğurtla da güzeldir, kekler ve pastalar için doldurma olarak da kullanılabilir. Jam ve kompostodan farkı daha önceki bir makalede anlatılmıştır.

Mandalina ile Meyveli Kek

Marmelat dışında, mandalinayı keke başka bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Örneğin, hamura biraz mandalina suyu ekleyerek. Ya da onunla bir glazür yaparak. Ancak mandalinaları püre haline getirip bir keke koyabilirsiniz. Bunun için mandalinaları kabuklarıyla birlikte su içinde tamamen yumuşayana kadar kaynatın. Bu yaklaşık 30 dakika sürecektir. Soğuduktan sonra dilimleyin ve isteğe bağlı olarak tohumları ve büyük beyaz zarları çıkarın. Ardından mandalina parçalarını bir mutfak robotu veya blender ile püre haline getirebilirsiniz. Biraz şeker veya şurup ile tatlandırın.

Mandalina Kabuğu

Mandalina kabuğunu da kullanabilirsiniz. Örneğin rendeleyin ve balık veya et marinadına, bir salataya veya bir hamura ekleyin. Veya meyve çayına meyvemsi bir etki için kabuk parçaları ekleyin.

Kuru mandalinayı nasıl tanıyabilirsiniz?

Şimdi kurumuş veya lezzetsiz mandalinaları nasıl değerlendirebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak daha da iyisi, sadece sulu mandalinalarla karşılaşmak. Bir önceki makalemizde, bunu nasıl yapabileceğinizi ve bu süreci satın almadan sonra nasıl geciktirebileceğinizi anlatıyoruz."