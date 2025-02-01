Kütahya'da 2 Metre Uzunluğunda Çini Vazo Yapıldı

Kütahyalı Çini Ustası Remzi Oruç'un Başarısı

Kütahya'nın tanınmış çini ustalarından Remzi Oruç, çini çamurundan ürettiği 2 metreyi aşkın uzunluktaki vazo ile dikkatleri üzerine çekti. 60 yaşındaki Oruç, 12 yaşından beri çini sektöründe faaliyet gösteriyor ve 48 yıllık tecrübesinin nişanesi olarak bu dev eseri 1,5 ayda tamamladı.

Çini Sanatında Yeni Bir Çığır

Babasının yönlendirmesiyle çini sektörüne adım atan Oruç, pek çok atölyede 'çark ustası' olarak çalıştıktan sonra kendi atölyesini açmayı başardı. Çini, tabure, gözyaşı vazosu ve süs eşyaları gibi pek çok ürünün yanı sıra, özel sipariş üzerine imal ettiği bu önemli vazo, İstanbul'daki sahibine gönderildi.

Böyle Bir Vazo Yapmak Neredeyse Mucize

Vazonun yapımını anlatan Oruç, "Böyle bir çalışmayı sağlam yapabilmek neredeyse mucize. Bu vazoyu adeta bebek gibi koruyup muhafaza ettik." diyerek çini çamurunun şekil verme esnekliğinden bahsetti. Oruç, dev vazoyu özel sipariş üzerine yaptığını belirterek, "Çini bisküvilerinde büyük ürünler imal ediyorum." ifadesini kullandı.

El İşi ile Çininin Özelliği

Oruç, el işçiliği ile yapılan her türlü bisküvinin imalatını gerçekleştirmeye çalıştığını ve bunun önemini vurgulayarak, "Bu büyüklükteki bir vazo sadece el işçiliğiyle yapılabilir. Çininin değeri de bu durumdadır." dedi. Dev vazonun, motiflerle süslenip boyandıktan sonra 1000 santigrat derecede fırınlanarak sipariş verene ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kütahya'da çini ustası Remzi Oruç, çini çamurundan 2 metreyi aşkın uzunlukta vazo üretti.

Kütahya'da çini ustası Remzi Oruç, çini çamurundan 2 metreyi aşkın uzunlukta vazo üretti.